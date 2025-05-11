Усталость после общения — это не лень, а тревожный сигнал

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется странным: вы провели всего час в компании приятных, близких людей — а чувствуете себя так, будто отработали смену без перерыва. Это не ваша особенность. Такое состояние давно изучается психологами и носит название эмоционального (или социального) истощения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка грустит

Почему даже любимые люди утомляют: психологи раскрывают парадокс общения

Как поясняет специалист Кристофер Дэвис, главная причина — в необходимости всё время "держать лицо".

"Мы бессознательно соблюдаем социальные роли — ведём себя вежливо, сдержанно, прогнозируемо. А значит, подавляем спонтанные реакции и эмоции. Это требует усилий", — цитирует его портал Psychologies.

В итоге даже приятный разговор превращается в спектакль, где человек — одновременно актёр, сценарист и режиссёр. Такая концентрация не может не выматывать.

Когда вы — "жилетка"

Особый вид усталости вызывает одностороннее общение. Выслушивать чужие жалобы, проблемы и эмоции — тоже труд. Особенно если при этом вы пытаетесь быть сочувствующим: киваете, ловите взгляд, произносите слова поддержки.

"Это не просто слушание. Это эмоциональная работа", — подчёркивают психологи.

Эмпатия - ресурс, который легко истощается, если его не пополнять.

Утомляет даже скука

Даже пустые разговоры — ни о чём, ни для чего — отнимают энергию. Формальные фразы, повторяющиеся темы, встречи "по долгу" заставляют мозг удерживать минимальный уровень внимания. А это, как ни странно, требует немалых затрат.

Для восстановления психологи советуют:

Пассивный отдых (музыка, фильмы, ванна),

Чтение без напряжения,

Тишина и одиночество хотя бы на 15-30 минут.

Это не каприз, а необходимый "ремонт" нервной системы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

