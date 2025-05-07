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Лечебные свойства семян чиа: от контроля сахара в крови до улучшения зрения

4:52
Здоровье

Семена чиа - маленькие, но мощные, суперфуд, который приносит массу пользы для здоровья. Эти семена растения Salvia hispanica L. давно стали популярными в США, но в Южной и Центральной Америке они употребляются в пищу уже тысячи лет. Они не только поддерживают здоровье сердца, кишечника и костей, но и обладают рядом других впечатляющих преимуществ для здоровья.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

1. Поддерживают здоровье кишечника

Семена чиа — отличный источник клетчатки, которая способствует регулярному и комфортному опорожнению кишечника. Всего две столовые ложки семян чиа обеспечивают около 35% суточной потребности в клетчатке, что помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Растворимая клетчатка увлажняет и увеличивает объем стула, а нерастворимая клетчатка ускоряет перистальтику, улучшая регулярность кишечных движений.

Семена чиа также помогают поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике, что снижает риск таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца. А их противовоспалительные свойства, благодаря омега-3 жирным кислотам и полифенолам, помогают уменьшить воспаление кишечника, сообщает Медпульс.

2. Поддерживают здоровье сердца

Семена чиа содержат компоненты, полезные для сердца. Омега-3 жирные кислоты, магний и белок, содержащиеся в семенах чиа, могут помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний. Они способствуют снижению уровня холестерина и триглицеридов, а также повышают уровень холестерина ЛПВП (хороший холестерин). Семена чиа также помогают в лечении гипертонии — одного из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Богаты антиоксидантами

Семена чиа — это кладезь антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и ускоренного старения. Кверцетин, один из антиоксидантов в составе, обладает иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Хлорогеновая кислота, также содержащаяся в чиа, может помочь снизить риск рака и гипертонии.

4. Богаты минералами для здоровья костей

Семена чиа — отличное дополнение к рациону для поддержания здоровья костей. Они содержат кальций, фосфор и магний, которые необходимы для крепкости костей и зубов. Для людей, которые не потребляют молочные продукты, семена чиа могут стать хорошим источником кальция.

5. Помогают дольше чувствовать себя сытым

Семена чиа содержат клетчатку и растительный белок, что помогает замедлить пищеварение и предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови. Благодаря этому они помогают дольше чувствовать себя сытым, что может снизить общее потребление калорий и помочь в контроле веса. Некоторые исследования показывают, что употребление семян чиа снижает уровень голода и улучшает чувство насыщения, способствуя меньшему потреблению пищи.

6. Регулируют уровень сахара в крови

Высокое содержание клетчатки в семенах чиа помогает регулировать уровень сахара в крови. Продукты с высоким содержанием клетчатки не вызывают резких скачков уровня сахара в крови, что делает их полезными для людей с диабетом 2 типа. Исследования показали, что семена чиа могут улучшить контроль уровня сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину, что может помочь предотвратить развитие диабета у людей с высоким риском заболевания.

Преимущества питания семенами чиа

Семена чиа — это не только источник клетчатки, омега-3 жирных кислот и минералов, но и полезный ингредиент для множества блюд. Вот несколько способов включить их в свой рацион:

  • Добавьте в йогурт, овсянку или салаты.

  • Используйте для приготовления пудинга из чиа с молоком.

  • Добавьте в выпечку, например, в хлеб или кексы.

  • Используйте как начинку для тостов с авокадо или бананом.

  • Смешивайте с ягодами для приготовления джема с низким содержанием сахара.

Противопоказания и осторожности

Семена чиа — это безопасный продукт, если употреблять их в умеренных количествах. Однако из-за высокого содержания клетчатки они могут вызывать газообразование, диарею и вздутие живота, если вы не привыкли к продуктам с высоким содержанием клетчатки. Людям с аллергией на семена чиа следует избегать их употребления.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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