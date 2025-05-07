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Продукты, которые спасают зрение: как лютеин помогает сохранить здоровье глаз

3:00
Здоровье

Лютеин, часто называемый "витамином для глаз", является каротиноидом, который играет ключевую роль в поддержании здоровья зрения. Это органическое вещество связано с бета-каротином и витамином А, и его важность для глаз трудно переоценить.

офтальмолог
Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офтальмолог

Лютеин присутствует в макуле и сетчатке человеческого глаза, где действует как естественный светофильтр, защищая ткани глаза от вредных солнечных лучей. Также лютеин — мощный антиоксидант, который способствует общему здоровью глаз и защищает их от вредных воздействий окружающей среды, сообщает Медпульс.

Преимущества лютеина

  • Защита от катаракты и ухудшения зрения: лютеин фильтрует синий свет и нейтрализует активные формы кислорода, что помогает защитить сетчатку и предотвратить ухудшение зрения.

  • Антиоксидантное действие: лютеин помогает уменьшить окислительное повреждение кожи, которое вызывает ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха и сигаретный дым. Это замедляет преждевременное старение кожи и способствует её здоровью.

Как правильно принимать лютеин

Рекомендуемая доза лютеина в добавках составляет от 10 до 20 миллиграммов в день, и принимать его следует во время жирной пищи, чтобы улучшить усвоение. Однако всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема добавок. Хорошая новость: лютеин можно получить естественным путем, употребляя продукты, богатые этим каротиноидом.

Продукты, содержащие лютеин

Лютеин присутствует во многих продуктах питания, и вот несколько из них, которые помогут вам поддерживать здоровье глаз:

  • Яичные желтки — один из лучших источников лютеина и зеаксантина, каротиноидов, концентрированных в желтке.

  • Шпинат — темно-зеленые листья шпината содержат большое количество лютеина, а также другие витамины и минералы, полезные для организма.

  • Капуста — регулярное употребление капусты помогает предотвратить ухудшение зрения.

  • Кукуруза — её ярко-желтый цвет свидетельствует о высоком содержании лютеина.

  • Апельсиновый перец — отличный источник лютеина, который полезен для зрения.

  • Киви — киви богат лютеином и фитохимическими веществами, которые способствуют здоровью глаз.

  • Виноград — содержит лютеин и зеаксантин, которые помогают поддерживать зрение.

  • Цуккини и тыква — оба этих овоща содержат значительное количество лютеина.

Лютеин играет важную роль в поддержании здоровья глаз и предотвращении катаракты, улучшая зрение и защищая его от повреждений. Чтобы получить все его преимущества, достаточно употреблять продукты, содержащие этот полезный каротиноид, и следить за здоровьем глаз с молодости.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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