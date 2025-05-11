Не только бодрит: вот что делает кофе с вашей микрофлорой

Любимый утренний напиток может быть не только источником бодрости, но и настоящим союзником пищеварения. Диетолог Наталья Дианова рассказала, как именно кофе влияет на желудочно-кишечный тракт — и почему важно знать меру.
Кофеин - главный активный компонент кофе — не просто бодрит. Он активизирует перистальтику, то есть усиливает движение стенок кишечника. Это помогает пище быстрее продвигаться по ЖКТ и особенно полезно тем, кто сталкивается с запорами.
"Кофеин стимулирует двигательную активность кишечника", — объясняет Наталья Дианова.
Польза — не только в кофеине
Кофе содержит не только стимуляторы, но и защитников. В напитке много антиоксидантов, которые помогают снижать воспалительные процессы в кишечнике. Кроме того, кофе может быть безопасным даже при компенсированном циррозе печени — если заболевание протекает без обострений.
"При отсутствии острых симптомов кофе допустим и может быть полезен", — уточняет врач.
Микробиота, желчь и сахар
Особого внимания заслуживают хлорогеновые кислоты - они тормозят всасывание глюкозы и способствуют росту полезной микрофлоры. А ещё кофе стимулирует выработку желчи — за счёт дофы, биологически активного компонента. Это важно для:
А кому стоит быть осторожным
Людям с гастритом и повышенной кислотностью кофе может доставлять дискомфорт - из-за увеличения секреции желудочного сока. В таких случаях стоит подбирать более мягкие альтернативы или уменьшать дозу напитка.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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