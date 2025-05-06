Секреты здоровья от хоккея: что стоит знать перед началом тренировок — советы экспертов

В последнее время вырос спрос на тренировки по хоккею среди россиян. Немало этому способствовал рекорд, установленный хоккеистом Александром Овечкиным по числу заброшенных шайб в чемпионатах НХЛ. Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, отмечает, что подобный интерес пойдет только на пользу.
Как отмечает эксперт, занятия хоккеем способствуют улучшению обмена веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Особенно полезны такие занятия детям, они приучают их к дисциплине, развивают координацию и моторику.
Взрослым подобный вид спорта помогает поддерживать здоровый вес, минимизировать стрессовый фон, улучшить настроение.
Во время игры задействуются мышцы грудной клетки, активно работает диафрагма, аэробная нагрузка, например, смена темпа и бег на коньках, развивает лёгкие. Однако прежде чем решиться на тренировки, следует полностью обследоваться и исключить наличие хронических заболеваний, особенно опорно-двигательной системы, патологий сердца и сосудов.
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