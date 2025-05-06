Секреты здоровья от хоккея: что стоит знать перед началом тренировок — советы экспертов

В последнее время вырос спрос на тренировки по хоккею среди россиян. Немало этому способствовал рекорд, установленный хоккеистом Александром Овечкиным по числу заброшенных шайб в чемпионатах НХЛ. Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, отмечает, что подобный интерес пойдет только на пользу.

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард" Матч чемпионата КХЛ "Авангард" - "Локомотив" 15 апреля 2025 года

Как отмечает эксперт, занятия хоккеем способствуют улучшению обмена веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Особенно полезны такие занятия детям, они приучают их к дисциплине, развивают координацию и моторику.

Взрослым подобный вид спорта помогает поддерживать здоровый вес, минимизировать стрессовый фон, улучшить настроение.

Во время игры задействуются мышцы грудной клетки, активно работает диафрагма, аэробная нагрузка, например, смена темпа и бег на коньках, развивает лёгкие. Однако прежде чем решиться на тренировки, следует полностью обследоваться и исключить наличие хронических заболеваний, особенно опорно-двигательной системы, патологий сердца и сосудов.