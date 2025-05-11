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Самая простая диета в мире — и она работает 100 лет

1:51
Здоровье

Можно ли дожить до 103 лет и сохранить интерес к жизни? Дороти Кэтл - живое доказательство, что да. Её история — это не просто биография, а вдохновляющий пример, как простые вещи делают жизнь по-настоящему долгой и насыщенной.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Секрет долголетия от 103-летней британки: еда, солнце и любовь

Дороти появилась на свет 22 апреля 1922 года в тихой деревне Пампхилл в графстве Дорсет. Её путь начинался в пекарне, а позже она стала основательницей собственной кейтеринговой компании — не просто работала, а строила дело с душой.

С будущим мужем она познакомилась в 12 лет. Их свадьба состоялась в 1942 году, а брак продлился более 70 лет. Сегодня у Дороти — двое детей, трое внуков и пятеро правнуков. Настоящая династия.

103 года — и на пляж

Свой юбилей Кэтл отметила не в тишине дома, а на морском побережье. Солнечный день, смех детей, морской ветер — всё, как она любит. Обед — классика: рыба с картошкой фри, которую она с радостью разделила с близкими.

"Я всегда любила рыбу и овощи. Думаю, это помогло мне чувствовать себя хорошо все эти годы", — призналась именинница.

После прогулки в доме престарелых прошёл уютный праздник. Именинница осталась в полном восторге — тепло, внимание и приятные воспоминания наполнили её день.

В чём секрет

Не в суперфудах, не в спортзале и не в дорогих витаминах. Всё оказалось куда проще:

  • Любимая еда (рыба и овощи),
  • Долгие отношения,
  • Работа с душой,
  • И радость от простых вещей — солнца, семьи, прогулок.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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