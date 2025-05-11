Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор времени для душа может казаться банальной задачей - но на деле от него зависит и качество сна, и уровень бодрости утром. Когда именно лучше стоять под струями воды, рассказали медицинский эксперт и фитнес-тренер.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Душ, который меняет день: как выбрать идеальное время

По мнению врача Бины Шах, лучшее время для душа — за 60-90 минут до сна. Это помогает телу начать процесс естественного охлаждения, необходимого для засыпания.

"Идеально, если продолжительность душа составит около 15 минут, а завершение процедуры — прохладной водой. Это расслабляет и способствует крепкому сну", — объясняет доктор.

Кроме того, тёплая вода помогает снять мышечное напряжение и стресс, накопленные за день, а значит — вечерний душ станет своего рода медитацией для тела.

Утро: бодрость с первых минут

Тем, кто хочет начать день на высокой ноте, подойдёт другой подход. Фитнес-тренер Екатерина Прокудина советует утренний контрастный душ.

"Пяти минут достаточно, чтобы активировать кровообращение и взбодрить нервную систему. Это естественный энергетик лучше любого кофе", — говорит она.

Контраст температур "перезагружает" организм, заставляя его проснуться быстрее и настроиться на продуктивный день.

Как выбрать своё время:

Если хотите заснуть быстрее и спать крепче — выбирайте вечер.

Если сложно просыпаться и не хватает энергии — начните утро с контрастного душа.

Решение зависит от ваших целей и привычек. Но и утренние, и вечерние водные ритуалы могут стать мощным инструментом заботы о себе.

Уточнения

Душ - комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

