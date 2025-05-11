Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни

Выбор времени для душа может казаться банальной задачей - но на деле от него зависит и качество сна, и уровень бодрости утром. Когда именно лучше стоять под струями воды, рассказали медицинский эксперт и фитнес-тренер.
По мнению врача Бины Шах, лучшее время для душа — за 60-90 минут до сна. Это помогает телу начать процесс естественного охлаждения, необходимого для засыпания.
"Идеально, если продолжительность душа составит около 15 минут, а завершение процедуры — прохладной водой. Это расслабляет и способствует крепкому сну", — объясняет доктор.
Кроме того, тёплая вода помогает снять мышечное напряжение и стресс, накопленные за день, а значит — вечерний душ станет своего рода медитацией для тела.
Утро: бодрость с первых минут
Тем, кто хочет начать день на высокой ноте, подойдёт другой подход. Фитнес-тренер Екатерина Прокудина советует утренний контрастный душ.
"Пяти минут достаточно, чтобы активировать кровообращение и взбодрить нервную систему. Это естественный энергетик лучше любого кофе", — говорит она.
Контраст температур "перезагружает" организм, заставляя его проснуться быстрее и настроиться на продуктивный день.
Как выбрать своё время:
Решение зависит от ваших целей и привычек. Но и утренние, и вечерние водные ритуалы могут стать мощным инструментом заботы о себе.
Душ - комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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