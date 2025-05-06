Медицинская революция: лечение сердечных приступов в зависимости от времени суток

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечный приступ — это событие, которое происходит, когда кровоток к сердцу блокируется, и мышцы начинают страдать от нехватки кислорода. Этот процесс может привести не только к физическим последствиям, но и к психологическим проблемам, таким как беспокойство, депрессия и повышенная уязвимость. Но оказывается, что время, в которое происходит сердечный приступ, играет немаловажную роль. Ученые утверждают, что сердце особенно уязвимо в определенные часы суток, и этот момент может быть решающим для тяжести приступа.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik врач

Биологические часы и их влияние на здоровье сердца

Исследования американских ученых показывают, что наши внутренние биологические часы, или циркадный ритм, влияют на реакцию организма на стресс и даже на развитие сердечных заболеваний. Циркадный ритм регулирует такие процессы, как температура тела, артериальное давление и, конечно, сон. И хотя мы привыкли воспринимать эти циклы как нечто фиксированное, оказывается, что они могут существенно влиять на наш риск заболеваний.

"Повреждения сердца после инфаркта миокарда зависят от времени суток", — объясняют исследователи в журнале Nature. В одном из опытов они вызывали сердечные приступы у мышей в разное время суток, чтобы понять, как циркадные часы влияют на последствия. Результаты показали, что в определенные часы дня сердце более защищено от повреждений.

Почему утро опаснее ночи

Исследования показали, что наибольшая защита от инфаркта наступает в 15:00, а самая низкая — в 3:00 ночи. Это означает, что если сердечный приступ случается утром, риск серьезных последствий значительно выше. В это время белки, которые защищают сердце от повреждений, работают менее эффективно, что приводит к большему ущербу. Ученые подчеркивают, что в утренние часы пациенты с инфарктом миокарда имеют гораздо больше шансов развить сердечную недостаточность, а также повышается вероятность летального исхода.

Перспективы лечения в зависимости от времени суток

Эти открытия открывают новые перспективы для лечения сердечных приступов. Профессор Хольгер Эльциг, ведущий автор исследования, объяснил, что результаты могут привести к разработке методов лечения, которые будут учитывать время суток. Например, препараты, нацеленные на белки BMAL1 и HIF2А, могут снизить степень повреждений сердца, если они будут введены в определенные часы дня.

Исследования в этой области продолжаются, и ученые надеются, что синхронизация методов лечения с внутренними часами организма поможет улучшить результаты терапии.

Важность быстрого реагирования

Однако, вне зависимости от времени суток, если боль в груди длится более 15 минут, это может быть признаком сердечного приступа. В таких случаях необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, позвонив по номеру 15. Важно не терять времени, так как быстрые действия могут спасти жизнь.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы.

