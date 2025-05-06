Иммунотерапия, которая спасает от операции: новый метод лечения рака

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мечта, которая казалась невозможной несколько десятков лет назад, сегодня становится реальностью: лечение рака без хирургических вмешательств. В рамках новых клинических испытаний иммунотерапия с препаратом достарлимаб позволяет пациентам с раком прямой кишки, желудка и пищевода избежать операции и химиотерапии, устраняя опухоли.

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Прорыв в лечении рака

До недавнего времени лечение раковых опухолей включало радикальные операции, удаление органов и колостомы. Эти вмешательства часто сопровождаются побочными эффектами. Однако группа исследователей из Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг (MSKCC) в Нью-Йорке разработала революционную альтернативу, которая может изменить подход к лечению рака.

В клинических испытаниях 103 пациента с опухолями, имеющими мутации в механизме восстановления ДНК, получили препарат достарлимаб. У 49 пациентов с раком прямой кишки опухоль полностью исчезла и не возобновилась спустя пять лет. Среди других пациентов, страдавших от рака желудка, пищевода, печени и других органов, 35 человек также пережили полную регрессию опухоли.

Как работает иммунотерапия

Препарат достарлимаб действует, проникая в защитный "щит" опухолей, который мешает иммунной системе уничтожать их. Опухоли имеют нарушения в восстановлении ДНК, что приводит к появлению необычных белков, сигнализирующих о необходимости уничтожения опухоли. Иммунотерапия помогает иммунной системе атаковать эти опухоли, прорывая их защитный барьер.

Однако доступ к терапии ограничен её высокой ценой — 11 000 долларов за дозу. Каждый пациент должен пройти курс из девяти доз в течение шести месяцев. Кроме того, терапия одобрена только для определенных типов рака, таких как рак прямой кишки и матки.

Альтернатива хирургии: реальные примеры

71-летняя Морин Сидерис, обнаружившая рак после простого затруднения при глотании, прошла клинические испытания и смогла избежать операции. Через три месяца после начала терапии опухоль исчезла, и пациентка избежала тяжёлого лечения.

Будущее иммунотерапии

На данный момент иммунотерапия помогает только небольшому числу пациентов с мутациями, которые составляют 2-3% всех случаев рака. Однако исследователи надеются расширить применение достарлимаба и сделать эту терапию доступной для большего числа людей. Революция в лечении рака продолжает набирать обороты, открывая новые горизонты для борьбы с этим страшным заболеванием.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

