Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердечная тайна: по этой причине противовоспалительные препараты не всегда действенны
Нацисты в Брюсселе: Европа разгорается от скандала, связанного с украинским нацизмом
Тайный ингредиент здоровых детей: не витамины, а вот это
Ни одной потери: машина, которая меняет ход войны и пугает США
Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?
Собака крутится перед сном: не милая привычка, а сигнал дикой природы
Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации

Упражнения на равновесие: как улучшить здоровье и предотвратить ухудшение баланса

2:52
Здоровье

Можете ли вы постоять на одной ноге хотя бы 10 секунд? Если нет, это может быть сигналом, что ваш баланс ослаблен. Способность стоять на одной ноге — один из лучших показателей старения, объясняют эксперты. С возрастом наши навыки поддержания равновесия ухудшаются, но это можно предотвратить.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Почему важно тренировать равновесие

Баланс — это не просто физическая способность, а настоящая симфония, в которой участвуют зрение, слух, суставы, мышцы и мозг. Когда одна из этих систем начинает ослабевать, наш баланс ухудшается. Малоподвижный образ жизни ускоряет этот процесс, увеличивая риск падений, травм и затрудняя повседневные действия.

Хорошая новость: тренировать равновесие можно в любом возрасте. Не стоит ждать, что проблемы с балансом начнут проявляться только после 40 лет. Как правило, ухудшение баланса — это результат длительного пренебрежения физической активностью.

Как заболевания влияют на баланс

Хронические заболевания, такие как диабет, артрит, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, могут нарушать баланс. Эти болезни воздействуют как на нервно-мышечное здоровье, так и на когнитивные функции, что в свою очередь ослабляет способность удерживать равновесие.

Как улучшить баланс и предотвратить его ухудшение

Тренировки равновесия могут значительно улучшить физическое здоровье. Одним из простых упражнений является стояние на одной ноге. Начните с 10 секунд и постепенно увеличивайте время. Также эффективна йога, особенно позы, требующие баланса, такие как "собака мордой вниз".

Для тренировки равновесия полезно выполнять упражнения с непредсказуемыми движениями, такие как жонглирование, прогулки или метание фрисби. Эти активности развивают реактивный баланс и активируют малоиспользуемые системы.

Роль сенсорной информации

Ходьба босиком также может быть полезна. Сенсорная информация, поступающая от ног, активирует системы, которые обычно не используются, улучшая подвижность и баланс. Даже такие простые изменения, как ходьба по неровной поверхности или упражнения на равновесие с закрытыми глазами, значительно улучшат ваше состояние.

Самое важное — это движение. Регулярные тренировки равновесия помогут не только поддерживать физическую форму, но и улучшат когнитивные функции, такие как память и ориентация в пространстве. Найдите активность, которая вам нравится, и продолжайте двигаться, независимо от возраста.

Уточнения

Равнове́сие или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Сейчас читают
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Садоводство, цветоводство
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Сердечная тайна: по этой причине противовоспалительные препараты не всегда действенны
Нацисты в Брюсселе: Европа разгорается от скандала, связанного с украинским нацизмом
Тайный ингредиент здоровых детей: не витамины, а вот это
Ни одной потери: машина, которая меняет ход войны и пугает США
Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?
Упражнения на равновесие: как улучшить здоровье и предотвратить ухудшение баланса
Собака крутится перед сном: не милая привычка, а сигнал дикой природы
Гусеницы бегут с грядки: капуста оживает после одной обработки
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.