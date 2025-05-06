Не эспрессо и не капучино: вот кто тихо занял пьедестал самого полезного кофе

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Утренний ритуал с чашкой кофе может быть не просто способом проснуться, но и способом продлить жизнь. Всё зависит от того, что именно налито в чашке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Новое исследование европейских и канадских учёных показывает: не все виды кофе одинаково полезны. Некоторые защищают сердце, другие — мозг, а есть и такие, которые только кажутся безвредными.

Самой полезной признана не эспрессо и не капучино — а обычная фильтрованная. Она в два раза полезнее, чем американо.

Кофе для сердца: фильтрованный

Норвежские учёные наблюдали полмиллиона человек в течение 20 лет и пришли к выводу: четыре чашки фильтрованного кофе в день снижают риск инфаркта. Напиток очищается от масел, которые могут повышать уровень холестерина, при этом сохраняет антиоксиданты.

Кофе для мозга: капучино и латте

Итальянские исследования подтверждают: кофеин и экстракты из зёрен тормозят накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. А также уменьшают воспаления и защищают нервные клетки.

А что с растворимым

Растворимый кофе содержит больше акриламида — вещества, которое может быть опасным в больших дозах. Но если не превышать 10 чашек в день, вред минимален. Плюс: в нём тоже много антиоксидантов.

Хочется пользы — думайте не только о крепости, но и о способе заваривания.

Фильтр — для сердца, капучино — для мозга, а растворимый — в экстренном случае.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

