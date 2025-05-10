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Самый вредный шашлык уже лежит в вашем холодильнике

Здоровье

Пока одни считают, что шашлык — это просто мясо на углях, другие не подозревают, что некоторые его варианты могут повысить риск онкологии и ударить по сосудам. Эндокринолог Дина Хайкина объясняет: не весь шашлык одинаково безобиден.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Какой шашлык разрушает здоровье: врач рассказала, чего стоит избегать

Самый опасный шашлык — не классический, а из магазинного мяса

По словам врача, наиболее вреден не классический шашлык из свинины или баранины, а тот, что приготовлен из переработанного мяса:

  • колбасы;
  • сосиски;
  • маринованные рёбрышки с добавками;
  • магазинный шашлык в готовом маринаде.

Именно такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, а при жарке они выделяют полициклические ароматические углеводороды - вещества, способные провоцировать развитие злокачественных опухолей.

Что делает маринад особенно вредным

Готовые маринады из магазина — ещё один фактор риска. Хайкина подчёркивает: они часто включают соль, уксус, майонез и усилители вкуса. Такое сочетание не просто портит качество мяса, но и:

  • вызывает задержку жидкости;
  • может спровоцировать скачки давления;
  • разрушает волокна мяса, делая его рыхлым и токсичным при обжарке.

А как же обычное мясо?

Даже если вы готовите шашлык из свинины, баранины или жирной говядины, стоит помнить — это тяжёлая пища с высокой калорийностью. Такой шашлык нагружает желудок и может быть опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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