Самый вредный шашлык уже лежит в вашем холодильнике

Пока одни считают, что шашлык — это просто мясо на углях, другие не подозревают, что некоторые его варианты могут повысить риск онкологии и ударить по сосудам. Эндокринолог Дина Хайкина объясняет: не весь шашлык одинаково безобиден.
Самый опасный шашлык — не классический, а из магазинного мяса
По словам врача, наиболее вреден не классический шашлык из свинины или баранины, а тот, что приготовлен из переработанного мяса:
Именно такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, а при жарке они выделяют полициклические ароматические углеводороды - вещества, способные провоцировать развитие злокачественных опухолей.
Что делает маринад особенно вредным
Готовые маринады из магазина — ещё один фактор риска. Хайкина подчёркивает: они часто включают соль, уксус, майонез и усилители вкуса. Такое сочетание не просто портит качество мяса, но и:
А как же обычное мясо?
Даже если вы готовите шашлык из свинины, баранины или жирной говядины, стоит помнить — это тяжёлая пища с высокой калорийностью. Такой шашлык нагружает желудок и может быть опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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