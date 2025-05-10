Самый вредный шашлык уже лежит в вашем холодильнике

Пока одни считают, что шашлык — это просто мясо на углях, другие не подозревают, что некоторые его варианты могут повысить риск онкологии и ударить по сосудам. Эндокринолог Дина Хайкина объясняет: не весь шашлык одинаково безобиден.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Какой шашлык разрушает здоровье: врач рассказала, чего стоит избегать

Самый опасный шашлык — не классический, а из магазинного мяса

По словам врача, наиболее вреден не классический шашлык из свинины или баранины, а тот, что приготовлен из переработанного мяса:

колбасы;

сосиски;

маринованные рёбрышки с добавками;

магазинный шашлык в готовом маринаде.

Именно такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, а при жарке они выделяют полициклические ароматические углеводороды - вещества, способные провоцировать развитие злокачественных опухолей.

Что делает маринад особенно вредным

Готовые маринады из магазина — ещё один фактор риска. Хайкина подчёркивает: они часто включают соль, уксус, майонез и усилители вкуса. Такое сочетание не просто портит качество мяса, но и:

вызывает задержку жидкости;

может спровоцировать скачки давления;

разрушает волокна мяса, делая его рыхлым и токсичным при обжарке.

А как же обычное мясо?

Даже если вы готовите шашлык из свинины, баранины или жирной говядины, стоит помнить — это тяжёлая пища с высокой калорийностью. Такой шашлык нагружает желудок и может быть опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

