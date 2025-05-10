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Зря чистили: что скрывает картофельная кожура

1:35
Здоровье

Мы годами чистим картошку и даже не задумываемся: а нужно ли это вообще? Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова уверена — в кожуре кроется настоящая польза, и выбрасывать её - ошибка.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Зачем мы зря счищаем кожуру с картошки: неожиданное мнение врача

По словам врача, в кожуре содержится много пищевых волокон, которые:

  • улучшают пищеварение
  • нормализуют работу кишечника
  • помогают дольше сохранять чувство сытости
  • снижают риск переедания

Но это ещё не всё. Вместе с кожурой вы получаете целый набор важных веществ: витамины B6 и C, калий, магний, сложные углеводы и антиоксиданты. Последние, кстати, помогают защитить сердце и снижают вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний.

А как же калории

Те, кто следит за фигурой, могут радоваться: варёный, тушёный или запечённый картофель (особенно с кожурой!) отлично насыщает, не создавая резких скачков сахара в крови. Врач рекомендует подавать его с:

  • овощами
  • белком (например, рыбой или яйцом)
  • полезными жирами — авокадо или оливковым маслом

Такое сочетание сделает блюдо ещё полезнее и сбалансированнее.

Важно не переусердствовать

Даже полезные продукты требуют меры. Сухорукова подчёркивает: людям с избыточным весом или нестабильным уровнем глюкозы стоит контролировать порции картофеля. Но полностью исключать его из рациона — не нужно.

Уточнения

Карто́фель - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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