Зря чистили: что скрывает картофельная кожура

Мы годами чистим картошку и даже не задумываемся: а нужно ли это вообще? Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова уверена — в кожуре кроется настоящая польза, и выбрасывать её - ошибка.
По словам врача, в кожуре содержится много пищевых волокон, которые:
Но это ещё не всё. Вместе с кожурой вы получаете целый набор важных веществ: витамины B6 и C, калий, магний, сложные углеводы и антиоксиданты. Последние, кстати, помогают защитить сердце и снижают вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний.
А как же калории
Те, кто следит за фигурой, могут радоваться: варёный, тушёный или запечённый картофель (особенно с кожурой!) отлично насыщает, не создавая резких скачков сахара в крови. Врач рекомендует подавать его с:
Такое сочетание сделает блюдо ещё полезнее и сбалансированнее.
Важно не переусердствовать
Даже полезные продукты требуют меры. Сухорукова подчёркивает: людям с избыточным весом или нестабильным уровнем глюкозы стоит контролировать порции картофеля. Но полностью исключать его из рациона — не нужно.
Карто́фель - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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