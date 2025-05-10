Когда салат из томатов может довести до больницы

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Они яркие, сочные и считаются символом здорового питания. Но, как ни странно, помидоры могут нанести вред. Диетолог Ольга Лушникова предупреждает: для некоторых людей томаты - вовсе не безобидный продукт.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

Почему помидоры — не всегда полезны: кому стоит отказаться от любимого овоща

Для начала — аллергики. У некоторых людей томаты вызывают нежелательные реакции: от зуда и высыпаний до отёков. Но даже если у вас нет аллергии, это ещё не значит, что можно есть их без ограничений.

Из-за высокого содержания органических кислот томаты способны раздражать слизистую желудка. Это особенно опасно при:

гастрите

язве

хронических воспалениях ЖКТ

Симптомы могут проявиться в виде изжоги, болей в животе и даже обострения хронических заболеваний.

Камни и кислоты: скрытая угроза

Пациентам с мочекаменной болезнью помидоры лучше сократить в рационе — или исключить совсем. Всё дело в щавелевой кислоте и витамине C, которые могут ухудшить течение болезни и способствовать образованию новых камней.

То же самое касается и желчнокаменной болезни: здесь томаты тоже в списке запрещённых продуктов.

Вздутие, метеоризм и другие сюрпризы

Органические кислоты и большое количество клетчатки в помидорах нередко вызывают вздутие, метеоризм и нарушения пищеварения. Даже абсолютно здоровый человек может ощутить дискомфорт после пары салатов с томатами — особенно на голодный желудок.

Уточнения

Тома́т - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

