Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите полить картошку смесью кетчупа и майонеза? Подумайте дважды. Этот популярный соус, известный как кетчунез, может стать настоящей проблемой для здоровья — особенно если вы уже находитесь в группе риска.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Почему кетчунез может быть опасен: мнение диетолога

Диетолог Михаил Гинзбург предостерёг: кетчунез — это ударная доза жиров, сахара и уксуса. Комбинация кетчупа и майонеза резко повышает уровень жирных кислот и глюкозы в крови, что особенно опасно для определённых категорий людей.

Вот кому стоит исключить этот соус из рациона:

людям с диабетом

гипертоникам

пациентам с заболеваниями печени и желчного пузыря

тем, у кого гастрит или проблемы с желудком

людям с атеросклерозом

при ожирении и ишемической болезни сердца

Если совсем убрать кетчунез с тарелки не получается, Гинзбург советует:

уменьшить порцию - хотя бы в три раза есть вредные продукты только на сытый желудок, желательно — во время полноценного приёма пищи

Так вред от такого соуса будет минимальным.

Вместо кетчунеза эксперт предлагает здоровую альтернативу: кефирная заправка с чесноком, зеленью, солью, перцем и специями. Такая смесь не только безопаснее, но и вкусна — особенно в сочетании с овощами или мясом.

Уточнения

Со́ус - жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

