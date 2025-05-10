Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему

Любите полить картошку смесью кетчупа и майонеза? Подумайте дважды. Этот популярный соус, известный как кетчунез, может стать настоящей проблемой для здоровья — особенно если вы уже находитесь в группе риска.
Диетолог Михаил Гинзбург предостерёг: кетчунез — это ударная доза жиров, сахара и уксуса. Комбинация кетчупа и майонеза резко повышает уровень жирных кислот и глюкозы в крови, что особенно опасно для определённых категорий людей.
Вот кому стоит исключить этот соус из рациона:
Если совсем убрать кетчунез с тарелки не получается, Гинзбург советует:
Так вред от такого соуса будет минимальным.
Вместо кетчунеза эксперт предлагает здоровую альтернативу: кефирная заправка с чесноком, зеленью, солью, перцем и специями. Такая смесь не только безопаснее, но и вкусна — особенно в сочетании с овощами или мясом.
Со́ус - жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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