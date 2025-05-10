Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Керем Бюрсин готов к резкому повороту: актёр раскрыл планы сыграть злодея
Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий
ЛАЗ, Икарус и ПАЗ: три кита советского автобусного флота
В тени её сводов происходило всё что угодно: история средневековой улицы Виа делле Вольте раскроет самые тёмные страницы Феррары
План Трампа: девальвация, долги и налоги. Готов ли мир отказаться от доллара?
Советский внедорожник: как УАЗ стал легендой бездорожья
Солнце жжёт, пот щиплет, а ты всё ещё без SPF? Плохая новость…
Сколько у вас сантиметров? Хрустит, длинная и без изъянов — такую морковь хочется показать всем
Если кошка вдруг перестала копать лоток — лучше не игнорировать эту перемену

Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему

1:25
Здоровье

Любите полить картошку смесью кетчупа и майонеза? Подумайте дважды. Этот популярный соус, известный как кетчунез, может стать настоящей проблемой для здоровья — особенно если вы уже находитесь в группе риска.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Почему кетчунез может быть опасен: мнение диетолога

Диетолог Михаил Гинзбург предостерёг: кетчунез — это ударная доза жиров, сахара и уксуса. Комбинация кетчупа и майонеза резко повышает уровень жирных кислот и глюкозы в крови, что особенно опасно для определённых категорий людей.

Вот кому стоит исключить этот соус из рациона:

  • людям с диабетом
  • гипертоникам
  • пациентам с заболеваниями печени и желчного пузыря
  • тем, у кого гастрит или проблемы с желудком
  • людям с атеросклерозом
  • при ожирении и ишемической болезни сердца

Если совсем убрать кетчунез с тарелки не получается, Гинзбург советует:

  1. уменьшить порцию - хотя бы в три раза

  2. есть вредные продукты только на сытый желудок, желательно — во время полноценного приёма пищи

Так вред от такого соуса будет минимальным.

Вместо кетчунеза эксперт предлагает здоровую альтернативу: кефирная заправка с чесноком, зеленью, солью, перцем и специями. Такая смесь не только безопаснее, но и вкусна — особенно в сочетании с овощами или мясом.

 

Уточнения

Со́ус - жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Сейчас читают
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих Дмитрий Плотников
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Почему белки, жиры и углеводы важнее подсчёта калорий
ЛАЗ, Икарус и ПАЗ: три кита советского автобусного флота
В тени её сводов происходило всё что угодно: история средневековой улицы Виа делле Вольте раскроет самые тёмные страницы Феррары
План Трампа: девальвация, долги и налоги. Готов ли мир отказаться от доллара?
Советский внедорожник: как УАЗ стал легендой бездорожья
Этот популярный соус лучше убрать с тарелки — и вот почему
Солнце жжёт, пот щиплет, а ты всё ещё без SPF? Плохая новость…
Сколько у вас сантиметров? Хрустит, длинная и без изъянов — такую морковь хочется показать всем
Если кошка вдруг перестала копать лоток — лучше не игнорировать эту перемену
Ваши глаза обманывают вас: раскрыт скрытый механизм восприятия движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.