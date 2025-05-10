Как одна мутация меняет всё внутри вас

Представьте, что ваше сердце бьется не слева, а справа. Именно так живут люди с редким состоянием под названием situs inversus. Их внутренние органы словно отражены в зеркале — сердце, печень, желудок и другие располагаются противоположно привычному анатомическому строению.
Встречается такая особенность примерно у одного из 10 тысяч человек. Интересно, что мужчины подвержены ей в полтора раза чаще, чем женщины.
Почему так происходит
Виноваты мутации — в частности, в гене NME7. Situs inversus наследуется по аутосомно-рецессивному типу: чтобы ребёнок родился с этим состоянием, оба родителя должны быть носителями мутированного гена.
Чаще всего такая особенность никак не сказывается на здоровье. Органы работают как положено, и человек может всю жизнь не догадываться о своей уникальной анатомии. Однако…
Когда зеркальность мешает:
К тому же такая анатомия может спутать врачей. Например, при классическом аппендиците боль появляется в правом боку, но у человека с situs inversus — в левом. Ошибочный диагноз в такой ситуации вполне возможен.
Нужно ли лечить
Специального лечения обычно не требуется. Главное — контролировать сопутствующие проблемы, если они возникают.
О́рган - обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в живом организме.
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