Эта ошибка при нырянии может стоить слуха

Вы когда-нибудь ощущали резкую боль или дискомфорт в ушах при нырянии или полёте? Это не случайность — всё дело в давлении, и уши к нему очень чувствительны.
Слуховой проход ведёт к барабанной перепонке - тонкой мембране, которая колеблется от звуковых волн. За ней находится среднее ухо - заполненная воздухом полость. Чтобы барабанная перепонка не страдала от перепадов давления, существует особый канал — евстахиева труба. Она соединяет среднее ухо с горлом и уравновешивает давление снаружи и внутри.
Что происходит при погружении
На поверхности давление — примерно 1 атмосфера. Но каждый метр под водой добавляет по 0,1 атмосферы. Если евстахиева труба в этот момент "закрыта" (например, из-за простуды), воздух не может поступить в среднее ухо. В результате барабанная перепонка прогибается внутрь — это и вызывает болезненные ощущения.
Так возникает эффект "заложенности" или даже резкой боли при погружении.
Как помочь себе:
Интересно знать
Похожие ощущения могут возникать и в самолёте — в момент взлёта или снижения. Причина та же — разница давлений. Главное — не паниковать: простые действия помогут быстро восстановить комфорт.
Евстахиева труба - канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой.
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