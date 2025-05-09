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Эта ошибка при нырянии может стоить слуха

1:43
Здоровье

Вы когда-нибудь ощущали резкую боль или дискомфорт в ушах при нырянии или полёте? Это не случайность — всё дело в давлении, и уши к нему очень чувствительны.

Почему при нырянии так неприятно закладывает уши

Слуховой проход ведёт к барабанной перепонке - тонкой мембране, которая колеблется от звуковых волн. За ней находится среднее ухо - заполненная воздухом полость. Чтобы барабанная перепонка не страдала от перепадов давления, существует особый канал — евстахиева труба. Она соединяет среднее ухо с горлом и уравновешивает давление снаружи и внутри.

Что происходит при погружении

На поверхности давление — примерно 1 атмосфера. Но каждый метр под водой добавляет по 0,1 атмосферы. Если евстахиева труба в этот момент "закрыта" (например, из-за простуды), воздух не может поступить в среднее ухо. В результате барабанная перепонка прогибается внутрь — это и вызывает болезненные ощущения.

Так возникает эффект "заложенности" или даже резкой боли при погружении.

Как помочь себе:

  1. Зажмите нос и мягко выдохните — это классический приём для выравнивания давления, позволяющий воздуху проникнуть в среднее ухо.

  2. Зевните или пожуйте жвачку — особенно при взлёте, посадке или быстрой смене высоты в лифте.

Интересно знать

Похожие ощущения могут возникать и в самолёте — в момент взлёта или снижения. Причина та же — разница давлений. Главное — не паниковать: простые действия помогут быстро восстановить комфорт.

Уточнения

Евстахиева труба - канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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