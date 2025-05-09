Это состояние испытывают миллионы — но никто не говорит о нём

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что мысли просто… исчезли? Ни планов, ни воспоминаний, ни внутреннего диалога. Исследователи называют это феноменом пустого сознания — и он гораздо более загадочен, чем кажется.
Учёные из Франции, Австралии и Бельгии выяснили: ощущение ментальной пустоты может занимать от 5 до 20% времени бодрствования. Но это вовсе не значит, что мозг "выключается". Электроэнцефалограмма показывает признаки так называемого "локального сна" - когда отдельные участки мозга как бы дремлют, даже если вы бодрствуете. В это время замедляется сердечный ритм, сужаются зрачки, и создаётся эффект полного отключения мыслей.
Это состояние особенно часто наступает после перегрузок: экзаменов, интенсивной физической активности или длительного фокуса на задаче.
Не путать с блужданием ума
Хотя оба состояния связаны с отклонением от текущей задачи, пустота отличается полной тишиной в голове. Ум просто перестаёт "говорить". У людей с СДВГ это состояние наблюдается чаще, чем у нейротипичных — возможно, из-за особенностей работы нейросетей.
Какие зоны мозга замолкают первыми
Исследователи заметили снижение активности в зоне Брока (речь) и гиппокампе (память). Однако остаётся открытым вопрос: отличается ли "спонтанная" пустота от намеренного очищения сознания, например, во время медитации?
Это состояние пока остаётся загадкой, но одно очевидно: пустота в голове — не слабость, а часть нормального ментального опыта. Вопрос лишь в том, как мы её интерпретируем.
Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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