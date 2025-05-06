Сладкий дар лета, который лечит лучше пилюль — но все его стыдливо игнорируют

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Здоровье

Пока полки магазинов завалены модными ягодами, один по-настоящему ценный фрукт продолжает зреть на обочинах, в садах и даже просто за домом — и остаётся почти незамеченным. Мирабель, или "золотая слива", когда-то считалась символом изобилия, а сегодня превратилась в дикую экзотику… у себя на родине.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Ярко-жёлтые, ароматные и медово-сладкие плоды мирабели — не просто вкус детства. Это настоящая кладовая витаминов: С, А, калий, магний, железо и клетчатка. Фрукт помогает укрепить иммунитет, поддерживает работу сердца, улучшает пищеварение и даже стабилизирует уровень сахара в крови.

Этот "золотой плод" спасает сердце, регулирует давление и снимает стресс — и его можно просто сорвать с дерева.

Раньше мирабели было в каждом саду: из неё варили варенье, делали наливки, компоты и пироги. Сейчас же она исчезает с радаров — будто не выдержала конкуренции с тропическими модниками.

А между тем, мирабель:

  • Снимает воспаления и помогает при хронической усталости

  • Способствует выведению токсинов и "разгрузке" печени

  • Поддерживает нервную систему и помогает бороться со стрессом

  • Обладает мягким слабительным эффектом и улучшает пищеварение

Из неё делают невероятные джемы и мармелады, добавляют в выпечку, запекают с мёдом и корицей, сушат, сбраживают — и всё это с пользой. Сладкая, сочная и натуральная — мирабель способна занять достойное место на столе, стоит только обратить на неё внимание.

Пока другие ищут здоровье в капсулах, мирабель просто растёт и ждёт, когда её вспомнят.

Уточнения

Мирабель - группа сортов сливы домашней.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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