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Картины, которые помогают стать счастливее

1:27
Здоровье

Мы привыкли видеть картины как украшение интерьеров, но новое исследование разрушает это представление. Оказывается, искусство способно глубоко менять внутреннее состояние - помогать находить смысл жизни и чувствовать себя по-настоящему лучше.

Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее
Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее

Как искусство влияет на нас больше, чем кажется

Учёные из Венского университета под руководством Маккензи Трупп изучили, как восприятие изобразительного искусства влияет на эвдемоническое благополучие - то самое чувство осмысленности, удовлетворения и внутренней устойчивости. Вывод однозначный: чем внимательнее мы смотрим на произведения, чем больше замечаем оттенков, форм и деталей — тем выше уровень нашего психологического комфорта.

Активное взаимодействие с искусством усиливает чувство связи с собой и миром.

А если смотреть не в одиночку — ещё лучше

Наблюдение за искусством в компании других укрепляет социальные связи. Совместное обсуждение увиденного делает людей более открытыми, создаёт повод для глубокого диалога и даже помогает бороться с чувством одиночества.

Искусство — это не роскошь, а средство поддержки

Включение художественных практик в повседневную жизнь — доступный способ улучшить самочувствие. Даже простая галерея или онлайн-выставка может снизить уровень стресса и вернуть внутреннюю опору в трудные моменты.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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