Простая обувь, способная предупредить болезни

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если обувь сможет рассказать о вашем здоровье больше, чем медицинская карта? Умные стельки нового поколения делают это возможным — они следят за каждым шагом, распознают движения и подают сигналы о скрытых заболеваниях.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Обувь

Стельки, которые читают ваше здоровье с каждого шага

Инженеры Университета штата Огайо разработали уникальную систему: стельки с 22 датчиками давления, распределёнными от носка до пятки. Они улавливают мельчайшие нюансы походки — как отпечатки пальцев, только в движении.

"Система передаёт данные о здоровье по Bluetooth прямо на смартфон", — объясняет соавтор проекта Цзинхуа Ли.

Питание — от солнца, материалы — гибкие и безопасные

Компактные солнечные панели, установленные прямо на обуви, обеспечивают устройству автономность. Благодаря мягким материалам стельки можно носить постоянно без риска для комфорта или здоровья.

От сидения до бега — восемь режимов движения

Система распознаёт восемь состояний активности, включая стояние, ходьбу и бег. Это позволяет отслеживать не только привычки, но и отклонения в биомеханике движения - а значит, выявлять потенциальные проблемы.

Раннее обнаружение болезней

Нарушения давления на стопу — ранние маркеры таких заболеваний, как подошвенный фасциит или болезнь Паркинсона. Умные стельки становятся персональным помощником по мониторингу здоровья, не требующим посещения врача.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

