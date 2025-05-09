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Простая обувь, способная предупредить болезни

1:37
Здоровье

Что, если обувь сможет рассказать о вашем здоровье больше, чем медицинская карта? Умные стельки нового поколения делают это возможным — они следят за каждым шагом, распознают движения и подают сигналы о скрытых заболеваниях.

Обувь
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Обувь

Стельки, которые читают ваше здоровье с каждого шага

Инженеры Университета штата Огайо разработали уникальную систему: стельки с 22 датчиками давления, распределёнными от носка до пятки. Они улавливают мельчайшие нюансы походки — как отпечатки пальцев, только в движении.

"Система передаёт данные о здоровье по Bluetooth прямо на смартфон", — объясняет соавтор проекта Цзинхуа Ли.

Питание — от солнца, материалы — гибкие и безопасные

Компактные солнечные панели, установленные прямо на обуви, обеспечивают устройству автономность. Благодаря мягким материалам стельки можно носить постоянно без риска для комфорта или здоровья.

От сидения до бега — восемь режимов движения

Система распознаёт восемь состояний активности, включая стояние, ходьбу и бег. Это позволяет отслеживать не только привычки, но и отклонения в биомеханике движения - а значит, выявлять потенциальные проблемы.

Раннее обнаружение болезней

Нарушения давления на стопу — ранние маркеры таких заболеваний, как подошвенный фасциит или болезнь Паркинсона. Умные стельки становятся персональным помощником по мониторингу здоровья, не требующим посещения врача.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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