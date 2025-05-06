ЕС хочет признать символ Болгарии химикатом: болгары готовят ответный удар

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болгарское розовое масло — символ страны и гордость Казанлыка — оказалось на грани выживания. Европейский союз обсуждает регламент, который может классифицировать эфирные масла как химические соединения. Это откроет ящик Пандоры: розопроизводство будет подчинено строгим правилам химической промышленности, что фактически парализует отрасль.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Болгарии

"Многие думают, что нам уже удалось избежать опасности. Это не так", — предупреждает профессор Иван Бъчваров.

После временной отсрочки благодаря вмешательству болгарских евродепутатов угроза никуда не исчезла. И страна мобилизует все силы — научные, политические и гражданские.

Наука вступает в бой

Сразу несколько исследовательских команд — от Болгарской академии наук до Института по розе — представили сенсационные данные: болгарское розовое масло обладает низкой токсичностью и даже способно снижать вред от некоторых лекарств.

"Мы доказали, что масло уменьшает токсичность ацикловира, не снижая его эффективность", — рассказала доцент Ана Добрева.

А профессор Бъчваров добавляет: масло демонстрирует удивительное поведение на клеточном уровне. Возможно, оно замедляет старение, улучшая состояние молодых клеток и вытесняя старые.

Город Казанлык не сдаётся

В Казанлыке это называют не иначе как борьбой за выживание.

"Если регламент вступит в силу, мы потеряем рынки, доходы и, возможно, целую отрасль", — говорит розопроизводитель Христо Стоянов.

Конкуренты уже дышат в спину — Турция, Иран, Афганистан. Их масло дешевле, хоть и уступает по качеству. Но если Евросоюз признает болгарское розовое масло химикатом, Болгария окажется вне игры.

Городские власти уже инициировали масштабное исследование, чтобы к моменту пересмотра регламента через два года страна была готова научно защитить своё розовое золото.

Уточнения

Ро́зовое ма́сло или Аттар (англ. oil of rose, otto of rose, лат. oleum rosae; гюль-яг) — эфирное масло шиповника (розы).

