Успокаивает лучше валерьянки: никаких больше проблем с желудком, сном и нервами

Когда стресс, бессонница и боли становятся частью повседневности, всё больше людей тянутся к природным решениям. И среди них — скромное растение, которое мы привыкли добавлять в пиццу и пасту. А зря! У него есть тайная жизнь — исцеляющая.
В Индии базилик называют "священной травой", и в аюрведе его используют веками. Но и современная наука подхватила эту волну: базилик снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает сон, снимает воспаления и помогает при стрессе. Его активные компоненты — эвгенол и флавоноиды — действуют как натуральный щит для организма.
Вот краткий список того, что умеет базилик:
Укрепляет сердце: снижает LDL-холестерин и улучшает кровообращение
Убирает воспаления: облегчает боли в мышцах и суставах
Защищает клетки: мощный антиоксидант против старения
Борется с бактериями: помогает при проблемах с пищеварением и мелких ранах
Успокаивает нервы: понижает уровень кортизола, облегчает засыпание
"Базилик помогает уменьшить воспаление мышц и суставов", — объясняет фитотерапевт Клаудия Лосано.
Сидячий образ жизни, плохая осанка и постоянное напряжение — это не просто "усталость". Как говорит физиотерапевт Хавьер Бонилья, всё это накапливает мышечную боль. И тут снова на сцену выходит базилик — мягкий, натуральный и эффективный противник хронической боли.
Базилик легко встраивается в повседневный рацион. Вот несколько идей:
Чай из сухих листьев - отличный способ расслабиться перед сном
В качестве приправы - подходит к салатам, пасте, пицце и горячим блюдам
Песто - вкусный способ добавить здоровье в ваш ужин
Антимикробные свойства базилика помогают при воспалении дёсен и неприятном запахе изо рта. А ещё он улучшает пищеварение и избавляет от вздутия.
Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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