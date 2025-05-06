Успокаивает лучше валерьянки: никаких больше проблем с желудком, сном и нервами

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2:15
Здоровье

Когда стресс, бессонница и боли становятся частью повседневности, всё больше людей тянутся к природным решениям. И среди них — скромное растение, которое мы привыкли добавлять в пиццу и пасту. А зря! У него есть тайная жизнь — исцеляющая.

Базилик
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Базилик

Базилик, он же тулси, он же природный доктор

В Индии базилик называют "священной травой", и в аюрведе его используют веками. Но и современная наука подхватила эту волну: базилик снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает сон, снимает воспаления и помогает при стрессе. Его активные компоненты — эвгенол и флавоноиды — действуют как натуральный щит для организма.

Чем он полезен 

Вот краткий список того, что умеет базилик:

  • Укрепляет сердце: снижает LDL-холестерин и улучшает кровообращение

  • Убирает воспаления: облегчает боли в мышцах и суставах

  • Защищает клетки: мощный антиоксидант против старения

  • Борется с бактериями: помогает при проблемах с пищеварением и мелких ранах

  • Успокаивает нервы: понижает уровень кортизола, облегчает засыпание

"Базилик помогает уменьшить воспаление мышц и суставов", — объясняет фитотерапевт Клаудия Лосано.

Почему болит тело — и как это связано

Сидячий образ жизни, плохая осанка и постоянное напряжение — это не просто "усталость". Как говорит физиотерапевт Хавьер Бонилья, всё это накапливает мышечную боль. И тут снова на сцену выходит базилик — мягкий, натуральный и эффективный противник хронической боли.

Как использовать: просто и вкусно

Базилик легко встраивается в повседневный рацион. Вот несколько идей:

  • Чай из сухих листьев - отличный способ расслабиться перед сном

  • В качестве приправы - подходит к салатам, пасте, пицце и горячим блюдам

  • Песто - вкусный способ добавить здоровье в ваш ужин

И не только мышцы: зубы и желудок тоже скажут спасибо

Антимикробные свойства базилика помогают при воспалении дёсен и неприятном запахе изо рта. А ещё он улучшает пищеварение и избавляет от вздутия.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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