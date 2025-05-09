Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок

Весна и лето — сезон пикников, где шашлык становится главным героем. Но даже любимое блюдо может навредить, если сочетать его неправильно. Гастроэнтеролог Алексей Констанденков предупреждает: не всё, что вкусно к шашлыку, полезно для желудка.
Особенно если речь идёт о жирном красном мясе. Его переваривание требует больше усилий от организма и может вызвать неприятные симптомы: тяжесть, вялость, переедание.
"Шашлык — это нагрузка для ЖКТ, и её можно уменьшить, правильно подобрав гарнир", — объясняет Констанденков.
Идеальный компаньон — овощи
Свежие овощи и зелень — лучший выбор. Их клетчатка замедляет всасывание жиров и углеводов, не даёт появиться сонливости после еды и быстрее вызывает ощущение сытости. Плюс — они помогают не переедать, что особенно актуально на фоне вкусного жареного мяса.
А ещё овощи — спасение от проблем с кишечником
Красное мясо без "поддержки" клетчатки часто вызывает запоры. А вот растительные волокна из овощей и зелени стимулируют перистальтику и помогают нормализовать пищеварение.
Чего точно стоит избегать
Не стоит сочетать шашлык с картошкой фри, чипсами или салатами с майонезом. Эти гарниры увеличивают калорийность в разы и делают блюдо ещё тяжелее для желудка.
Простое правило: чем легче гарнир, тем легче будет организму - и вы сами почувствуете это сразу после еды.
Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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