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Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок

1:39
Здоровье

Весна и лето — сезон пикников, где шашлык становится главным героем. Но даже любимое блюдо может навредить, если сочетать его неправильно. Гастроэнтеролог Алексей Констанденков предупреждает: не всё, что вкусно к шашлыку, полезно для желудка.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

Как не испортить шашлык тяжестью в животе: советы от гастроэнтеролога

Особенно если речь идёт о жирном красном мясе. Его переваривание требует больше усилий от организма и может вызвать неприятные симптомы: тяжесть, вялость, переедание.

"Шашлык — это нагрузка для ЖКТ, и её можно уменьшить, правильно подобрав гарнир", — объясняет Констанденков.

Идеальный компаньон — овощи

Свежие овощи и зелень — лучший выбор. Их клетчатка замедляет всасывание жиров и углеводов, не даёт появиться сонливости после еды и быстрее вызывает ощущение сытости. Плюс — они помогают не переедать, что особенно актуально на фоне вкусного жареного мяса.

А ещё овощи — спасение от проблем с кишечником

Красное мясо без "поддержки" клетчатки часто вызывает запоры. А вот растительные волокна из овощей и зелени стимулируют перистальтику и помогают нормализовать пищеварение.

Чего точно стоит избегать

Не стоит сочетать шашлык с картошкой фри, чипсами или салатами с майонезом. Эти гарниры увеличивают калорийность в разы и делают блюдо ещё тяжелее для желудка.

Простое правило: чем легче гарнир, тем легче будет организму - и вы сами почувствуете это сразу после еды.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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