Пока вы едите эти продукты каждый день, риск рака кишечника возрастает в разы

Можно ли защититься от рака кишечника с помощью стакана молока в день? Британские учёные уверены — да. Масштабное исследование с участием более полумиллиона женщин показало: достаточное количество кальция в рационе может значительно снизить риск колоректального рака.
Учёные из Оксфордского университета и организации Cancer Research UK выяснили: добавка всего 300 мг кальция в день — примерно как в одной большой чашке молока — снижает риск развития рака кишечника на 17%.
Важно: источником кальция может быть не только молоко. Листовые овощи, обогащённые растительные напитки, хлеб и злаки также демонстрируют защитный эффект.
"Это подчёркивает потенциальную защитную роль молочных продуктов, главным образом из-за кальция, в предотвращении рака кишечника", — отмечает ведущий исследователь доктор Керен Папье.
Кальций не только укрепляет кости и зубы. Он может связываться с желчными и жирными кислотами в кишечнике, уменьшая их канцерогенное воздействие. Именно это, по мнению учёных, делает его потенциальным защитником от онкологии.
Кальций содержится в:
молоке, йогурте и сыре;
растительных альтернативах — соевом и рисовом молоке;
орехах, семенах, инжире, салате и консервированных сардинах;
даже в обычном белом хлебе и продуктах без лактозы.
В исследовании также подтверждены вредные факторы: избыточное потребление алкоголя и переработанного мяса увеличивают риск заболевания.
Дополнительный бокал вина (или 20 г алкоголя) в день повышает риск на 15%.
Всего 30 г красного и переработанного мяса ежедневно (например, ломтик ветчины) увеличивают риск на 8%.
Эксперты подчёркивают: предрасположенность к раку зависит от множества факторов — образа жизни, генетики, привычек и питания.
"Половину всех случаев рака кишечника можно предотвратить, изменив образ жизни", — уверена доктор Лиза Уайлд из Bowel Cancer UK.
А для тех, кто не употребляет молочные продукты, хорошая новость: кальций можно получить и из брокколи, орехов и других продуктов.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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