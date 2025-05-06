Пока вы едите эти продукты каждый день, риск рака кишечника возрастает в разы

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли защититься от рака кишечника с помощью стакана молока в день? Британские учёные уверены — да. Масштабное исследование с участием более полумиллиона женщин показало: достаточное количество кальция в рационе может значительно снизить риск колоректального рака.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Что показало исследование

Учёные из Оксфордского университета и организации Cancer Research UK выяснили: добавка всего 300 мг кальция в день — примерно как в одной большой чашке молока — снижает риск развития рака кишечника на 17%.

Важно: источником кальция может быть не только молоко. Листовые овощи, обогащённые растительные напитки, хлеб и злаки также демонстрируют защитный эффект.

"Это подчёркивает потенциальную защитную роль молочных продуктов, главным образом из-за кальция, в предотвращении рака кишечника", — отмечает ведущий исследователь доктор Керен Папье.

Как работает кальций

Кальций не только укрепляет кости и зубы. Он может связываться с желчными и жирными кислотами в кишечнике, уменьшая их канцерогенное воздействие. Именно это, по мнению учёных, делает его потенциальным защитником от онкологии.

Кальций содержится в:

молоке, йогурте и сыре;

растительных альтернативах — соевом и рисовом молоке;

орехах, семенах, инжире, салате и консервированных сардинах;

даже в обычном белом хлебе и продуктах без лактозы.

Вредные привычки под прицелом

В исследовании также подтверждены вредные факторы: избыточное потребление алкоголя и переработанного мяса увеличивают риск заболевания.

Дополнительный бокал вина (или 20 г алкоголя) в день повышает риск на 15%.

Всего 30 г красного и переработанного мяса ежедневно (например, ломтик ветчины) увеличивают риск на 8%.

Эксперты подчёркивают: предрасположенность к раку зависит от множества факторов — образа жизни, генетики, привычек и питания.

"Половину всех случаев рака кишечника можно предотвратить, изменив образ жизни", — уверена доктор Лиза Уайлд из Bowel Cancer UK.

А для тех, кто не употребляет молочные продукты, хорошая новость: кальций можно получить и из брокколи, орехов и других продуктов.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

