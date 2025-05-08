Один совет невролога — и весна уже бодрит

С приходом весны пробуждается не только природа, но и желание что-то изменить в себе. Врач-невролог Вячеслав Мартынов убеждён: именно в этот период проще всего внедрить полезные привычки, которые укрепят здоровье и выведут из затяжной зимней апатии.
Длиннее дни и больше солнца — идеальные условия, чтобы чаще бывать на улице. Простые прогулки помогают не только улучшить настроение, но и:
Рацион: зелень, вода и никаких оправданий
Весна — время обновить и тарелку. Мартынов советует:
Настройте ритм дня под солнце
Просыпаться чуть раньше — особенно в солнечные утренние часы — полезно: свет стимулирует выработку гормонов бодрости. А вечером важно сократить время перед экранами, чтобы мозг не мешал себе уснуть.
"Весна — лучшее время, чтобы отказаться от вредных привычек и сделать образ жизни активнее", — отмечает Мартынов.
Даже лёгкие физические нагрузки — прогулка в быстром темпе или домашняя зарядка - возвращают энергию и поднимают настроение. Весна зовёт не только за окном, но и внутри вас.
Весна́ - одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.