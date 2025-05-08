Один совет невролога — и весна уже бодрит

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом весны пробуждается не только природа, но и желание что-то изменить в себе. Врач-невролог Вячеслав Мартынов убеждён: именно в этот период проще всего внедрить полезные привычки, которые укрепят здоровье и выведут из затяжной зимней апатии.

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристы

Весна — лучшее время, чтобы перезапустить организм

Длиннее дни и больше солнца — идеальные условия, чтобы чаще бывать на улице. Простые прогулки помогают не только улучшить настроение, но и:

укрепляют сосуды,

нормализуют сон,

повышают общий тонус организма.

Рацион: зелень, вода и никаких оправданий

Весна — время обновить и тарелку. Мартынов советует:

добавить в рацион больше свежих овощей и зелени,

соблюдать водный баланс: обезвоживание часто маскируется под усталость или головную боль,

избегать тяжёлой пищи и напитков с сахаром.

Настройте ритм дня под солнце

Просыпаться чуть раньше — особенно в солнечные утренние часы — полезно: свет стимулирует выработку гормонов бодрости. А вечером важно сократить время перед экранами, чтобы мозг не мешал себе уснуть.

"Весна — лучшее время, чтобы отказаться от вредных привычек и сделать образ жизни активнее", — отмечает Мартынов.

Даже лёгкие физические нагрузки — прогулка в быстром темпе или домашняя зарядка - возвращают энергию и поднимают настроение. Весна зовёт не только за окном, но и внутри вас.

Уточнения

Весна́ - одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

