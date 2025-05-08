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Удивительный побочный эффект похудения

1:28
Здоровье

Парадокс, о котором не принято говорить: вы теряете вес — и одновременно теряете молодость на лице. Новое исследование разрушает привычные мифы и объясняет, почему так происходит.

Пожилые мужчины
Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые мужчины

Почему похудение делает лицо старше, а не моложе

Раньше считалось, что "диетическое лицо" — это просто результат действия силы тяжести с возрастом. Но данные, опубликованные в журнале Plastic and Reconstructive Surgery, показывают: дело не в гравитации.

Учёные проанализировали КТ-снимки голов 19 человек, сделанные с интервалом менее 10 лет. Особое внимание уделили жировой прослойке между глазами и ртом — именно она отвечает за "каркас" лица. Выяснилось: при резкой потере веса этот объём быстро уменьшается, что приводит к визуальному старению - щеки теряют форму, а линия челюсти становится более выраженной и угловатой.

Жировая ткань работает как естественный лифтинг - пока она есть, лицо выглядит моложе.
Этот эффект хорошо заметен у знаменитостей: после похудения многие начинают выглядеть значительно старше. Исследователи уверены — их выводы помогут хирургам разрабатывать более деликатные методы омоложения.

Совет экспертов: избегайте жёстких диет и сбрасывайте вес постепенно, чтобы сохранить не только здоровье, но и молодость лица.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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