Этот тип питания ведёт к когнитивному упадку — доказано

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что ваш рацион не мешает вам запоминать важное? Новое исследование доказывает: избыток насыщенных жиров и сахара в пище может буквально разрушать вашу память — и это не преувеличение.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Сладкое и жирное — враги вашей памяти

Учёные из Сиднейского университета провели эксперимент с использованием VR-технологий и пришли к тревожному выводу: любовь к фастфуду и сладкому напрямую связана с нарушениями пространственной навигации и ухудшением памяти. Ранее такие результаты наблюдали у грызунов, теперь это подтверждено и на людях.

В исследовании приняли участие 120 молодых добровольцев. Сначала они прошли опрос, в котором указали, сколько жиров и сахара употребляют в среднем за год. Затем надели VR-гарнитуру и отправились искать "клад" в виртуальном лабиринте.

Испытуемые должны были найти сундук с сокровищами, ориентируясь на подсказки. Через несколько попыток сундук исчез, а задача осталась — добраться до его прежнего места по памяти.

Результат оказался однозначным: те, чья диета богата жирной и сладкой пищей, справлялись с заданием заметно хуже. Учёные связывают это с ослаблением работы гиппокампа - отдела мозга, отвечающего за память и ориентацию в пространстве.

Такой эффект на мозг — не случайность. Это сигнал о том, что рацион, к которому мы привыкли, может иметь долгосрочные последствия. Память, концентрация, способность ориентироваться - всё это страдает, когда на ужин слишком часто картошка фри и торт.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.



