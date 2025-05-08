Мелодии, которые оживляют память и речь: это не фантастика

Можно ли лечить мозг звуками? История кантри-звезды Глена Кэмпбелла даёт повод задуматься. Когда болезнь Альцгеймера лишила его памяти, он всё ещё выходил на сцену — играл на гитаре и пел свои песни. Это стало личной точкой отсчёта для медсестры Ронды Уайнегар, которая начала исследовать влияние музыки на мозг. То, что она обнаружила, может изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний.
По данным последних исследований, прослушивание любимых композиций активирует опиоидную систему мозга - ту самую, что отвечает за удовольствие и расслабление. Финские учёные провели сканирование мозга добровольцев и выяснили: чем больше у человека опиоидных рецепторов, тем ярче он реагирует на музыку, особенно ту, что вызывает мурашки.
Но воздействие не ограничивается эмоциональной сферой.
Музыка — как лекарство без побочных эффектов:
"Музыка замедляет нейродегенерацию и помогает сохранять личность, когда исчезают воспоминания", — утверждает Уайнегар.
Сила музыки — в её универсальности. Она доступна, безопасна и пробуждает то, что часто оказывается недосягаемым для лекарств: человеческие эмоции, речь и связь с собой.
Му́зыка — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.