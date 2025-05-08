Мелодии, которые оживляют память и речь: это не фантастика

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли лечить мозг звуками? История кантри-звезды Глена Кэмпбелла даёт повод задуматься. Когда болезнь Альцгеймера лишила его памяти, он всё ещё выходил на сцену — играл на гитаре и пел свои песни. Это стало личной точкой отсчёта для медсестры Ронды Уайнегар, которая начала исследовать влияние музыки на мозг. То, что она обнаружила, может изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний.

Фото: flickr.com by Toshiyuki IMAI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гитара

Как музыка возвращает слова, движение и воспоминания

По данным последних исследований, прослушивание любимых композиций активирует опиоидную систему мозга - ту самую, что отвечает за удовольствие и расслабление. Финские учёные провели сканирование мозга добровольцев и выяснили: чем больше у человека опиоидных рецепторов, тем ярче он реагирует на музыку, особенно ту, что вызывает мурашки.

Но воздействие не ограничивается эмоциональной сферой.

Музыка — как лекарство без побочных эффектов:

У пациентов с болезнью Паркинсона музыкальные занятия помогают улучшить координацию.

Выжившие после инсульта быстрее восстанавливают речь благодаря активной музыкальной терапии.

Даже простое прослушивание любимых мелодий способно снизить тревожность, нормализовать сердечный ритм и давление.

"Музыка замедляет нейродегенерацию и помогает сохранять личность, когда исчезают воспоминания", — утверждает Уайнегар.

Сила музыки — в её универсальности. Она доступна, безопасна и пробуждает то, что часто оказывается недосягаемым для лекарств: человеческие эмоции, речь и связь с собой.

Уточнения

Му́зыка — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

