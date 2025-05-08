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Мелодии, которые оживляют память и речь: это не фантастика

1:44
Здоровье

Можно ли лечить мозг звуками? История кантри-звезды Глена Кэмпбелла даёт повод задуматься. Когда болезнь Альцгеймера лишила его памяти, он всё ещё выходил на сцену — играл на гитаре и пел свои песни. Это стало личной точкой отсчёта для медсестры Ронды Уайнегар, которая начала исследовать влияние музыки на мозг. То, что она обнаружила, может изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний.

Гитара
Фото: flickr.com by Toshiyuki IMAI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гитара

Как музыка возвращает слова, движение и воспоминания

По данным последних исследований, прослушивание любимых композиций активирует опиоидную систему мозга - ту самую, что отвечает за удовольствие и расслабление. Финские учёные провели сканирование мозга добровольцев и выяснили: чем больше у человека опиоидных рецепторов, тем ярче он реагирует на музыку, особенно ту, что вызывает мурашки.

Но воздействие не ограничивается эмоциональной сферой.

Музыка — как лекарство без побочных эффектов:

  • У пациентов с болезнью Паркинсона музыкальные занятия помогают улучшить координацию.

  • Выжившие после инсульта быстрее восстанавливают речь благодаря активной музыкальной терапии.

  • Даже простое прослушивание любимых мелодий способно снизить тревожность, нормализовать сердечный ритм и давление.

"Музыка замедляет нейродегенерацию и помогает сохранять личность, когда исчезают воспоминания", — утверждает Уайнегар.

Сила музыки — в её универсальности. Она доступна, безопасна и пробуждает то, что часто оказывается недосягаемым для лекарств: человеческие эмоции, речь и связь с собой.

Уточнения

Му́зыка — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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