Белок белку рознь: откровения из лаборатории

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой белок — животный или растительный - действительно помогает нам дольше жить? Ответ зависит от возраста. Новые данные учёных из Сиднея проливают свет на неожиданные различия.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ продукты с полезными жирами

Что важнее: выжить или прожить дольше

Исследование, проведённое Кейтлин Эндрюс и доктором Алистером Сениором из Сиднейского университета, показало: животный белок критически важен на ранних этапах жизни. В странах, где его потребляют много, фиксируется значительно более низкий уровень смертности среди детей до пяти лет. Причина — в высокой концентрации незаменимых аминокислот, а также витаминов, которые содержатся в мясе и молочных продуктах. Именно эти элементы играют ключевую роль в развитии и росте ребёнка.

"Питание с высоким содержанием животных белков и жиров помогает снижать уровень младенческой смертности", — отмечают авторы работы.

А вот у взрослых картина иная. Продукты растительного происхождения, такие как орехи, бобовые, семена, напрямую связаны с повышением продолжительности жизни. Они не только улучшают пищеварение, но и снижают риск развития хронических заболеваний — в частности, диабета 2 типа.

Выходит, на разных этапах жизни организму нужен разный источник белка. Пока один помогает выживать, другой делает жизнь длиннее и здоровее.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

