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Зубы мудрости: нужны ли они в XXI веке

2:05
Здоровье

Зубы мудрости, или третьи моляры, - постоянные "гости" нашего взросления. Они появляются в глубине рта, обычно в возрасте от 17 до 25 лет. Но зачем они нам в XXI веке, если почти всегда приносят боль и неудобства?

Ретинированный зуб мудрости
Фото: commons.wikimedia.org by Nizil Shah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ретинированный зуб мудрости

Почему у нас всё ещё растут зубы мудрости — и нужно ли их удалять

Профессор антропологии Дебби Гуателли-Стайнберг объясняет: всё дело в эволюции. У наших предков рацион был совсем не таким, как сейчас — в нём было много сырого мяса, орехов и прочей жёсткой пищи. Челюсти были шире и мощнее, а дополнительные зубы играли важную роль в процессе пережёвывания.

Сегодняшние мягкие диеты и обработанная еда привели к тому, что челюсть человека уменьшилась в размере. А зубы мудрости, похоже, об этом не узнали: они продолжают расти, но часто не находят себе места.

Больше проблем, чем пользы

Статистика неутешительна: у 80 % взрослых зубы мудрости вызывают сложности. Их частичное прорезывание может стать причиной воспаления, боли и даже инфекций. Даже если они не доставляют серьёзных проблем, сам процесс их появления редко проходит безболезненно.

В Великобритании около 80 % этих зубов удаляют, а в США и вовсе чаще. Но не всё так однозначно: специалисты считают, что профилактическое удаление может быть ненужным. По данным исследований, лишь 12 % ретинированных (не полностью прорезавшихся) зубов действительно вызывают осложнения.

Удалять или не удалять

Интересно, что эксперты сравнивают зубы мудрости с аппендиксом. Его наличие может обернуться проблемой, но это не значит, что его нужно удалять "на всякий случай". С зубами мудрости похожая история: если они не мешают, возможно, их лучше оставить в покое.

Окончательный ответ остаётся за стоматологом — и вашим собственным телом.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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