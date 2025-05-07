Как пережить эмоциональный шторм и не сорваться

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывают дни, когда всё валится из рук, настроение на нуле, а единственное желание — спрятаться под одеялом. Хорошая новость: даже в такие моменты можно немного облегчить себе жизнь. Психологи предлагают простые, но действенные способы справиться с плохим днём.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

День не задался: вот что советуют психологи, чтобы пережить его с наименьшими потерями

1. Не оставайтесь в одиночестве

Общение — один из самых мощных ресурсов в трудные моменты. Встретьтесь с другом, поболтайте в мессенджере или просто выйдите из дома. Иногда даже случайный разговор на улице способен отвлечь от тягостных мыслей.

2. Полейте цветы или поиграйте с питомцем

Маленькие ритуалы заботы, такие как полив растений или время с любимым животным, помогают обрести внутреннее спокойствие. Эти простые действия дают ощущение смысла и тепла.

3. Дайте выход эмоциям через творчество

Танцуйте, пойте, рисуйте, читайте — не имеет значения, насколько вы "умеете". Важен не результат, а процесс. Даже простое раскрашивание может снизить тревожность.

4. Побалуйте себя

Устройте домашний спа-день, примите ванну с пеной, сделайте маску или сходите в салон. Забота о теле помогает перезагрузить и разум, а приятные тактильные ощущения действуют как естественное успокоительное.

5. Не бойтесь просить поддержки

Если ощущение подавленности не проходит, не стоит терпеть в одиночку. Обратитесь к психологу или просто поговорите с близким человеком. Иногда достаточно проговорить то, что накопилось внутри.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

