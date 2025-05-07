Почему пенсионерам стоит сесть на велосипед уже сегодня

Кто сказал, что велосипед — это только для молодёжи? Новое исследование из Японии доказывает: пожилые люди, которые регулярно катаются на велосипеде, живут дольше и чувствуют себя лучше. Причём эффект сохраняется даже у тех, кто начал ездить в преклонном возрасте.
Специалисты проанализировали данные о физической активности пожилых японцев с 2013 по 2023 год. Основной вывод — регулярные велопрогулки связаны с понижением риска нарушений в работе организма и даже смертности.
Причём наибольшую пользу наблюдали у тех, кто не бросал велосипедные прогулки годами или начал кататься в более позднем возрасте. Особенно выраженный эффект зафиксирован у пожилых, не имеющих водительских прав: велосипед стал для них не только транспортом, но и способом сохранять здоровье.
Польза, которую нельзя игнорировать
Учёные подчёркивают: велопрогулки помогают:
Эти факторы крайне важны в пожилом возрасте, когда снижается общая подвижность и растёт социальная изоляция.
Важна не только активность, но и инфраструктура
Авторы исследования делают акцент на развитии велосипедной инфраструктуры. Безопасные и удобные велодорожки - важнейшее условие для того, чтобы как можно больше пожилых людей могли получать пользу от велопрогулок без страха перед интенсивным трафиком.
Велосипе́д - колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.
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