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Почему пенсионерам стоит сесть на велосипед уже сегодня

1:43
Здоровье

Кто сказал, что велосипед — это только для молодёжи? Новое исследование из Японии доказывает: пожилые люди, которые регулярно катаются на велосипеде, живут дольше и чувствуют себя лучше. Причём эффект сохраняется даже у тех, кто начал ездить в преклонном возрасте.

Orlenok velosiped
Фото: commons.wikimedia.org by Yuran95, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Orlenok velosiped

Почему пожилым важно кататься на велосипеде: у японцев есть веские аргументы

Специалисты проанализировали данные о физической активности пожилых японцев с 2013 по 2023 год. Основной вывод — регулярные велопрогулки связаны с понижением риска нарушений в работе организма и даже смертности.

Причём наибольшую пользу наблюдали у тех, кто не бросал велосипедные прогулки годами или начал кататься в более позднем возрасте. Особенно выраженный эффект зафиксирован у пожилых, не имеющих водительских прав: велосипед стал для них не только транспортом, но и способом сохранять здоровье.

Польза, которую нельзя игнорировать

Учёные подчёркивают: велопрогулки помогают:

  • поддерживать физическую активность;
  • улучшать настроение и снижать уровень стресса;
  • чувствовать себя более самостоятельными.

Эти факторы крайне важны в пожилом возрасте, когда снижается общая подвижность и растёт социальная изоляция.

Важна не только активность, но и инфраструктура

Авторы исследования делают акцент на развитии велосипедной инфраструктуры. Безопасные и удобные велодорожки - важнейшее условие для того, чтобы как можно больше пожилых людей могли получать пользу от велопрогулок без страха перед интенсивным трафиком.

Уточнения

Велосипе́д - колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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