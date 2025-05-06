Секрет долголетия раскрыт: вот когда нужно пить кофе, чтобы прожить дольше

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди начинают день с чашки кофе, и это не случайно. Исследования показывают, что не только количество, но и время потребления кофе влияют на здоровье. Работа, опубликованная в European Heart Journal, охватила более 40 000 человек и выявила, что утренний кофе может продлить жизнь, в то время как его употребление в течение дня связано с рисками для здоровья.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Польза утреннего кофе

Люди, которые пьют кофе только в первой половине дня, реже сталкиваются с сердечными приступами и имеют меньший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто употребляет кофе в течение всего дня или полностью отказывается от него.

Кардиологи объясняют это влиянием кофеина на гормоны сна — мелатонин и кортизол. Употребление кофе после полудня нарушает циркадные ритмы, повышает уровень стресса и ухудшает качество сна, сообщает ubytovaniopocno.cz.

Кофе без кофеина также полезен

Даже кофе без кофеина может быть полезен, если пить его до полудня. Важно не злоупотреблять напитком и ограничиться одной-двумя чашками в день.

Кофе оказывает положительное влияние на здоровье: снижает риск диабета, способствует похудению и защищает сердце благодаря антиоксидантам. Однако эффект зависит от способа приготовления и добавок.

Какой кофе выбрать?

Выбирайте натурально обжаренный кофе без сахара, сиропов, сливок и жирного молока.

Лучше пить черный кофе, чтобы избежать лишних калорий и жиров.

Рекомендуемая суточная доза — не более 4-5 чашек (около 400 мг кофеина).

Диетологи отмечают, что в чашке объемом 250 мл содержится примерно 95-100 мг кофеина. Таким образом, допустимая норма — 4 чашки в день, но не позже полудня.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

