Секрет долголетия раскрыт: вот когда нужно пить кофе, чтобы прожить дольше

Многие люди начинают день с чашки кофе, и это не случайно. Исследования показывают, что не только количество, но и время потребления кофе влияют на здоровье. Работа, опубликованная в European Heart Journal, охватила более 40 000 человек и выявила, что утренний кофе может продлить жизнь, в то время как его употребление в течение дня связано с рисками для здоровья.
Польза утреннего кофе
Люди, которые пьют кофе только в первой половине дня, реже сталкиваются с сердечными приступами и имеют меньший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто употребляет кофе в течение всего дня или полностью отказывается от него.
Кардиологи объясняют это влиянием кофеина на гормоны сна — мелатонин и кортизол. Употребление кофе после полудня нарушает циркадные ритмы, повышает уровень стресса и ухудшает качество сна, сообщает ubytovaniopocno.cz.
Кофе без кофеина также полезен
Даже кофе без кофеина может быть полезен, если пить его до полудня. Важно не злоупотреблять напитком и ограничиться одной-двумя чашками в день.
Кофе оказывает положительное влияние на здоровье: снижает риск диабета, способствует похудению и защищает сердце благодаря антиоксидантам. Однако эффект зависит от способа приготовления и добавок.
Какой кофе выбрать?
Диетологи отмечают, что в чашке объемом 250 мл содержится примерно 95-100 мг кофеина. Таким образом, допустимая норма — 4 чашки в день, но не позже полудня.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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