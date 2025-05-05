Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На фоне лечения антибиотиками устроить себе бокал вина — идея, мягко говоря, неудачная. Даже один глоток может свести на нет усилия врачей и организма.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Терапевт ФНКЦ ФМБА России Виктория Утнасунова в интервью изданию "Вести Подмосковья" предупредила: алкоголь и антибиотики — несовместимы.

"Спиртные напитки разрушают действующее вещество препарата или мешают его связыванию с белками патогенных бактерий. Прием алкоголя ускоряет выведение антибиотиков из организма, не позволяя им выполнить свою функцию. Кроме того, это сочетание негативно отражается на состоянии печени, провоцирует нарушение оттока желчи, сказывается на здоровье поджелудочной железы, сердца, сосудов и центральной нервной системы. У злоупотребляющих алкоголем может развиться резистентность к антибиотикам", — объяснила терапевт Утнасунова.

Кто-то считает, что можно просто на пару дней прекратить приём лекарств ради праздника, а потом продолжить курс. Но так действовать — значит перечеркнуть уже достигнутые результаты лечения.

Что происходит в организме

— Снижается концентрация препарата в крови.

— Ускоряется его выведение из организма.

— Нарушается связывание с бактериями.

Итог — антибиотик перестаёт работать.

Помимо терапевтической неэффективности, это сочетание наносит прямой вред организму:

Печень и поджелудочная железа перегружаются.

Замедляется расщепление спирта, появляются токсины.

Возникают побочные симптомы: тахикардия, тошнота, головная боль, сонливость, рассеянность.

Когда можно снова пить

Минимум через 48 часов после завершения курса антибиотиков. Только так можно дать организму время восстановиться и избежать осложнений.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

