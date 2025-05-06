Понять собеседника в шуме стало проще — доказано

Попробуйте вспомнить, как трудно бывает расслышать собеседника в шумном кафе или на оживлённой улице. А теперь представьте, что вам просто нужно… постукивать в ритм. Это не шутка — это наука.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Как лучше понимать речь в шуме: решение проще, чем вы думаете

Музыка тела: ритм как инструмент понимания

Команда учёных под руководством Ноэми те Ритмолен из Университета Экс-Марсель провела исследование, которое открывает неожиданный способ усилить восприятие речи в условиях шума. Испытуемым предлагалось прослушать 80 длинных предложений с шумовым фоном и определить, какое слово было сказано.

Перед началом задания участники должны были нажимать пробел в такт определённому ритму, ориентируясь на появляющийся на экране крестик. Это простое действие — выстукивание ритма - сыграло ключевую роль в улучшении понимания сказанного.

Результаты впечатляют

Люди, синхронизировавшиеся с ритмом, значительно чаще давали правильные ответы. Особенно выраженный эффект наблюдался при частоте 1,5-2 Гц — это примерно 90-120 ударов в минуту. Учёные считают, что такой ритм активирует универсальные механизмы обработки речи, которые действуют вне зависимости от языка.

Перспективы для слуха и обучения

Метод может оказаться особенно полезным для людей с нарушениями слуха или трудностями восприятия речи. Простой приём — синхронизация с ритмом — способен облегчить восприятие в самых сложных акустических условиях. Это открытие уже рассматривается как основа для новых подходов в терапии и обучении.

Уточнения

Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

