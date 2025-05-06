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Удаление микропластика из крови — медицинский прорыв или маркетинг

2:09
Здоровье

Лондонская клиника Clarify Clinics предлагает нечто, что звучит как фантастика: удаление микропластика из крови. За эту услугу, которую проводят с помощью процедуры афереза, придётся заплатить более 12 тысяч долларов. И всё же пациенты, по словам руководства, нередко даже засыпают во время сеанса — настолько он комфортен.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

Очистка крови от микропластика: реальный прорыв или дорогая иллюзия

Аферез - это метод, давно применяемый для плазмообмена и лечения ряда заболеваний. В рамках процедуры из крови пациента удаляются определённые компоненты, после чего очищенная кровь возвращается обратно в организм. В Clarify Clinics утверждают, что эта технология позволяет выводить микропластик, а также снижать симптомы хронической усталости и постковидного синдрома.

Генеральный директор клиники Яэль Коэн подчеркивает: методика безопасна и уже пользуется спросом. Однако, как и во многих подобных инновациях, есть одно "но".

Что говорит наука

Пока научное сообщество проявляет осторожность. Да, исследования действительно выявили присутствие микропластика в организме человека — вплоть до сотен частиц на миллилитр крови. Один из журналистов Wired, Мэтт Рейнольдс, прошёл соответствующий анализ: в его крови нашли около 190 частиц на мл, что, по грубым подсчётам, означает почти миллион частиц на всю кровеносную систему.

Однако доказательств того, что микропластик причиняет ощутимый вред здоровью, пока недостаточно. Учёные зафиксировали повреждение клеток и воспалительные процессы в лабораторных условиях, но прямых выводов для клинической практики всё ещё нет.

Микропластик: новый страх или реальная угроза?
Услуга по удалению микропластика звучит заманчиво, особенно на фоне тревожных заголовков. Но стоит ли доверять технологии, если за ней пока нет твёрдой научной базы? Ответ на этот вопрос может стоить как минимум 12 000 долларов.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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