Осторожно, кофе: как чашка любимого напитка влияет на усвоение витаминов и минералов

Врачи рекомендуют получать витамины и микроэлементы из пищи, а добавки принимать только по назначению. Однако некоторые привычки могут снизить их пользу. Например, употребление кофе.
Кофе — популярный напиток, который многие пьют ежедневно. Он может быть полезен, если не злоупотреблять им и не забывать пить воду. Однако не все знают, что витамины не стоит запивать кофе. Это может снизить их эффективность.
Кофе и витамин D
Кофеин может мешать усвоению витамина D, который важен для здоровья костей и иммунной системы. Учёные из Университета Майами обнаружили, что кофеин снижает активность рецепторов витамина D в клетках, производящих костную ткань. Это может привести к снижению усвоения витамина, пишет Mirror.
Кофе и железо
Железо необходимо для транспортировки кислорода и работы организма. Исследования показали, что чашка кофе может снизить усвоение железа из мяса на 39%. Крепкий напиток увеличивает этот эффект.
Кофе и кальций
Кальций важен для здоровья костей и зубов. Одна чашка кофе может нейтрализовать эффект от добавки кальция. Особенно это касается женщин в постменопаузе. Они рискуют потерять костную массу, если пьют более двух чашек кофе в день и мало употребляют кальций.
Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале рекомендует пить кофе за час до или после приёма витаминов и минералов, таких как D, А, Е, РР, группы В, кальций, железо, калий, магний и цинк. Это поможет избежать снижения их усвоения.
Важно пить натуральный, свежемолотый кофе, чтобы получить максимальную пользу.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!