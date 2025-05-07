Осторожно, кофе: как чашка любимого напитка влияет на усвоение витаминов и минералов

Врачи рекомендуют получать витамины и микроэлементы из пищи, а добавки принимать только по назначению. Однако некоторые привычки могут снизить их пользу. Например, употребление кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

Кофе — популярный напиток, который многие пьют ежедневно. Он может быть полезен, если не злоупотреблять им и не забывать пить воду. Однако не все знают, что витамины не стоит запивать кофе. Это может снизить их эффективность.

Кофе и витамин D

Кофеин может мешать усвоению витамина D, который важен для здоровья костей и иммунной системы. Учёные из Университета Майами обнаружили, что кофеин снижает активность рецепторов витамина D в клетках, производящих костную ткань. Это может привести к снижению усвоения витамина, пишет Mirror.

Кофе и железо

Железо необходимо для транспортировки кислорода и работы организма. Исследования показали, что чашка кофе может снизить усвоение железа из мяса на 39%. Крепкий напиток увеличивает этот эффект.

Кофе и кальций

Кальций важен для здоровья костей и зубов. Одна чашка кофе может нейтрализовать эффект от добавки кальция. Особенно это касается женщин в постменопаузе. Они рискуют потерять костную массу, если пьют более двух чашек кофе в день и мало употребляют кальций.

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале рекомендует пить кофе за час до или после приёма витаминов и минералов, таких как D, А, Е, РР, группы В, кальций, железо, калий, магний и цинк. Это поможет избежать снижения их усвоения.

Важно пить натуральный, свежемолотый кофе, чтобы получить максимальную пользу.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

