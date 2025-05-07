Секрет здоровья и красоты: когда витамин D в уколах становится необходимостью

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас привыкли, что полезные добавки, включая витамины, можно купить в аптеке в виде таблеток. Однако при значительном дефиците витаминов инъекции могут быть более эффективным способом их восполнения.

Фото: Flickr by ZaldyImg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шприц

Особенно часто россияне сталкиваются с нехваткой витамина D, особенно на севере и северо-западе страны, где солнечного света недостаточно для его естественного синтеза. Врачи рекомендуют употреблять продукты, богатые этим витамином, и проводить на улице не менее 30 минут ежедневно. Но даже эти меры могут не помочь.

Недостаток витамина D влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид. Он защищает от остеопороза, диабета, инфарктов, псориаза и ожирения, а также улучшает психологическое состояние, снижая тревожность и риск депрессии. Даже при соблюдении режима тренировок и правильном питании, недостаток витамина D может негативно сказаться на внешнем виде.

"Витамин D напрямую влияет на тонус мышц, плотность костей, здоровье кожи, гормональный фон. Вы можете следить за режимом тренировок, питанием, покупать себе дорогую косметику, но все равно выглядеть плохо, если у вас есть весомый дефицит", — сказал терапевт и эндокринолог Алексей Жито, слова которого приводит "Доктор Питер".

Если анализы показывают дефицит витамина D, врач может назначить его в виде таблеток. Но в некоторых случаях, когда стандартные добавки неэффективны, например, при проблемах с всасыванием витамина из ЖКТ, после операций или при нарушениях усвоения кальция, могут потребоваться инъекции.

Когда нужны инъекции витамина D:

При сильном дефиците, который не удается восполнить таблетками. При проблемах с всасыванием витамина из ЖКТ. При усталости, апатии и выпадении волос, вызванных дефицитом. При рахите, остеопорозе и других заболеваниях. При нарушениях усвоения кальция.

Важно помнить, что инъекции витамина D — это не косметическая процедура, а терапия, назначаемая врачом. Перед началом курса необходимо сдать анализ на 25(OH)D для определения дозировки. Самостоятельное назначение и проведение инъекций могут быть опасны, так как передозировка витамина D может привести к серьезным последствиям, включая почечную недостаточность.

Один из примеров, который приводит издание: пенсионер, решивший самостоятельно принимать витамин D, едва не погиб из-за острой почечной недостаточности, вызванной передозировкой.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

