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Опасные эксперименты: почему нельзя удалять родинки дома — предупреждение врача

1:51
Здоровье

Отношение к родинкам у людей разное: для кого-то это гордость, а для кого-то — источник дискомфорта. Из-за этого некоторые пытаются избавиться от них самостоятельно, используя сомнительные народные методы. Однако такие попытки могут быть опасны.

Родинка на лице
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Родинка на лице

Врач-онкодерматолог Вадим Маклаков из "СМ-Клиники" рассказал, что родинки могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Большинство из них безопасны, но при попытке удалить их в домашних условиях можно получить ожог, инфекцию или даже спровоцировать злокачественное перерождение.

Маклаков предупредил, что использование перекиси водорода, пищевой соды или столового уксуса для удаления родинок может привести к серьезным последствиям.

"Более того, если невус полностью не удалить, есть большая угроза его злокачественного перерождения. Поэтому, прежде чем принимать какое-либо решение насчет применения народных средств, нужно очень хорошо подумать. Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и жизнь пациента", — предупредил Маклаков.

Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками должны проводиться только под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога.

Существуют безопасные и эффективные методы удаления родинок, такие как радиоволновая методика (сургитрон) и электрокоагуляция. Они не травмируют здоровые участки кожи, ранки быстро заживают без образования рубцов, а ткани родинки исследуются на гистологию для исключения онкологических рисков, сообщает Газета.Ru.

Раннее выявление патологий — важный момент, влияющий на дальнейшее лечение. Поэтому не стоит рисковать здоровьем и обращаться за помощью к специалистам.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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