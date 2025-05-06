7 тревожных скрытых признаков сотрясения мозга, о которых вы не знали

Сотрясение мозга является серьёзной травмой, требующей обязательного медицинского контроля. Однако многие люди не обращаются за помощью, игнорируя симптомы. Врач-хирург Георгий Тишкин из "СМ-Клиника" рассказал о важности своевременной диагностики и лечения.
Специалист обратил внимание на то, что сотрясение мозга не всегда проявляется явными симптомами, такими как потеря сознания или видимые повреждения. Поэтому важно быть внимательным к следующим признакам:
Эти признаки могут указывать на более серьёзные последствия, если их игнорировать. Тишкин подчеркнул, что даже лёгкая форма сотрясения требует контроля со стороны специалиста.
Отсутствие своевременного лечения может привести к долгосрочным осложнениям, таким как хроническая энцефалопатия, мигрени, вегетативные расстройства и психические нарушения. Особенно высок риск у детей, пожилых людей и тех, кто перенёс повторные травмы, уточняет Газета.Ru.
При подозрении на сотрясение мозга рекомендуется обратиться к врачу-неврологу для проведения осмотра и обследования. Если вы чувствуете себя плохо, не откладывайте визит к специалисту. Помните, что профессиональная медицинская помощь поможет избежать серьёзных осложнений.
Сотрясе́ние мо́зга — лёгкая форма черепно-мозговой травмы с кратковременной потерей сознания (острое кратковременное нарушение функций головного мозга).
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