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7 тревожных скрытых признаков сотрясения мозга, о которых вы не знали

1:59
Здоровье

Сотрясение мозга является серьёзной травмой, требующей обязательного медицинского контроля. Однако многие люди не обращаются за помощью, игнорируя симптомы. Врач-хирург Георгий Тишкин из "СМ-Клиника" рассказал о важности своевременной диагностики и лечения.

Шум в голове
Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com
Шум в голове

Специалист обратил внимание на то, что сотрясение мозга не всегда проявляется явными симптомами, такими как потеря сознания или видимые повреждения. Поэтому важно быть внимательным к следующим признакам:

  • Головная боль, которая не проходит даже после отдыха.
  • Тошнота или рвота, не связанные с приемом пищи, и не приносящие облегчения.
  • Головокружение и проблемы с координацией.
  • Ощущение "тумана" в голове.
  • Свето- и звукобоязнь, когда даже обычные бытовые шумы или мягкий свет вызывают раздражение.
  • Нарушения памяти: трудности с воспоминанием момента травмы и концентрацией.
  • Эмоциональные изменения: беспричинная тревога, плаксивость и резкие перепады настроения.

Эти признаки могут указывать на более серьёзные последствия, если их игнорировать. Тишкин подчеркнул, что даже лёгкая форма сотрясения требует контроля со стороны специалиста.

Отсутствие своевременного лечения может привести к долгосрочным осложнениям, таким как хроническая энцефалопатия, мигрени, вегетативные расстройства и психические нарушения. Особенно высок риск у детей, пожилых людей и тех, кто перенёс повторные травмы, уточняет Газета.Ru.

При подозрении на сотрясение мозга рекомендуется обратиться к врачу-неврологу для проведения осмотра и обследования. Если вы чувствуете себя плохо, не откладывайте визит к специалисту. Помните, что профессиональная медицинская помощь поможет избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Сотрясе́ние мо́зга — лёгкая форма черепно-мозговой травмы с кратковременной потерей сознания (острое кратковременное нарушение функций головного мозга). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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