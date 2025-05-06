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Этот химический процесс превращает рыбу в источник вони

1:54
Здоровье

Вы замечали, что свежая рыба пахнет едва уловимо — как морской бриз, а вот испорченная может буквально сбить с ног? Этот запах — вовсе не случайность, а результат химических реакций и активности микробов.

рыба на мангале
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыба на мангале

Почему рыба так пахнет: наука объясняет неприятный феномен

Когда рыба только что выловлена, её аромат может напоминать солёный воздух океана. Но как только она оказывается вне воды и под действием воздуха и тепла, начинается совсем другая история.

В тканях рыбы содержится особое вещество — триметиламин-N-оксид (ТМАО). У холодноводных видов, таких как пикша или треска, его особенно много. И именно он со временем превращается в виновника резкого запаха — триметиламин (ТМА). Это соединение вырабатывается бактериями и имеет характерный "рыбный" аромат, который сложно спутать с чем-то ещё.

Ферменты и гниение

Сразу после смерти рыбы активизируются ферменты, запускающие процессы разложения. В это время в тканях образуется кадаверин - соединение, которое отвечает за один из самых неприятных запахов. Добавьте к этому окисление жиров, особенно омега-3, и получите целый "букет" ароматов, от которого хочется отвернуться.

Как сохранить свежесть

Чтобы отсрочить этот процесс, важны два фактора — температура и время. Чем раньше рыбу охладят, тем лучше. Идеальный вариант - сразу после вылова поместить её на лёд.

Особенно это касается жирных сортов, таких как сельдь или скумбрия. Даже при заморозке их жиры продолжают окисляться, а значит, запах усиливается. Именно поэтому заморозку лучше сочетать с вакуумной упаковкой — это помогает замедлить окисление и сохранить вкус.

Уточнения

Ферме́нты - обычно сложные белковые соединения, РНК или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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