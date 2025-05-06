Что скрывает ваша мочка уха: признак, который удивит даже врачей

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли простая морщинка на ухе предупредить о болезнях сердца? Звучит странно, но именно такая теория обсуждается учёными уже полвека.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Загадочная складка на ухе: что она может рассказать о вашем сердце

Речь идёт о признаке Фрэнка — диагональной складке на мочке уха, впервые замеченной в 1973 году врачом Сандерсом Фрэнком у пациентов со стенокардией. С тех пор этот внешний признак оказался связан с ишемической болезнью сердца, но до сих пор остаётся предметом научных споров.

Почему появляется признак Фрэнка

Однозначного ответа пока нет. Одна из ранних версий предполагала, что складка формируется из-за недостаточного кровоснабжения мочки уха. Однако современные теории уводят нас глубже — к старению тканей и нарушению состояния сосудов.

Исследователи обсуждают сразу несколько гипотез:

нарушение структуры коллагена;

активизация воспалительных клеток — макрофагов;

укорочение теломер (биологических маркеров старения);

влияние определённых генов.

Но все эти предположения пока на стадии наблюдений и требуют доказательств.

Можно ли по складке диагностировать болезнь:

Нет. Признак Фрэнка не считается самостоятельным диагностическим критерием.

Однако он может выступать как дополнительный "звоночек" в комплексе с другими симптомами. Особенно это важно при профилактических осмотрах пациентов, входящих в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Некоторые врачи обращают внимание и на степень выраженности складки. Предполагается, что:

односторонняя или неполная складка может указывать на менее выраженные нарушения;

двусторонняя и глубокая — на более серьёзные проблемы с сердцем.

Эти наблюдения интересны, но пока недостаточно изучены.

Факт из истории

Иногда упоминается, что признак Фрэнка якобы наблюдался у римского императора Адриана. Правда, никаких медицинских свидетельств этому, разумеется, нет - только домыслы по древним скульптурам.

Уточнения

У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

