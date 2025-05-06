Что скрывает ваша мочка уха: признак, который удивит даже врачей

Может ли простая морщинка на ухе предупредить о болезнях сердца? Звучит странно, но именно такая теория обсуждается учёными уже полвека.
Речь идёт о признаке Фрэнка — диагональной складке на мочке уха, впервые замеченной в 1973 году врачом Сандерсом Фрэнком у пациентов со стенокардией. С тех пор этот внешний признак оказался связан с ишемической болезнью сердца, но до сих пор остаётся предметом научных споров.
Почему появляется признак Фрэнка
Однозначного ответа пока нет. Одна из ранних версий предполагала, что складка формируется из-за недостаточного кровоснабжения мочки уха. Однако современные теории уводят нас глубже — к старению тканей и нарушению состояния сосудов.
Исследователи обсуждают сразу несколько гипотез:
Но все эти предположения пока на стадии наблюдений и требуют доказательств.
Можно ли по складке диагностировать болезнь:
Нет. Признак Фрэнка не считается самостоятельным диагностическим критерием.
Однако он может выступать как дополнительный "звоночек" в комплексе с другими симптомами. Особенно это важно при профилактических осмотрах пациентов, входящих в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Некоторые врачи обращают внимание и на степень выраженности складки. Предполагается, что:
Эти наблюдения интересны, но пока недостаточно изучены.
Факт из истории
Иногда упоминается, что признак Фрэнка якобы наблюдался у римского императора Адриана. Правда, никаких медицинских свидетельств этому, разумеется, нет - только домыслы по древним скульптурам.
У́хо - сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.
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