Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот ингредиент сможет вернуть вашей коже молодость: научные факты и рекомендации корейских красавиц
Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать
Известного комментатора UFC наказали после слов о России
Россиян ждёт рекордный рост зарплат: вот какой будет цифра
Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке
Ошибка конструкторов или маркетинговый ход? Электрический Mercedes, который негде заряжать
Цветочная симфония: как колокольчик Портеншлага обогатит ваш сад
Японский трюк для чистой одежды и долгой службы стиральной машины — вам стоит это попробовать
Актриса Анна Михалкова неожиданно обратилась к взрослым сыновьям-погодкам

Почему шашлыки могут стать вашим врагом: врачи раскрыли шокирующие детали

1:13
Здоровье

Майские праздники продолжаются, и россияне уже в предвкушении очередных выходных дней на природе с шашлыками. Однако врачи предупреждают, что жареное на мангале мясо — довольно вредное блюдо.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

Как отмечает Ольга Титова, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета, при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогены, падающий на угли жир приводит к появлению дыма, который также может содержать вредные вещества.

Негативно влияет на здоровье и повышенное содержание натрия, поскольку часто при мариновании масса используется большое количество соли и других специй.

Чтобы минимизировать вред, для приготовления шашлыка лучше выбирать нежирные сорта мяса, такие как индейка, курица. Также для маринада стоит использовать натуральные специи.

Врач напоминает, что шашлыки, как и любая жареная пища, противопоказаны для употребления при:

  • заболеваниях ЖКТ;
  • заболеваниях сердца и сосудов;
  • аллергии;
  • лишнем весе;
  • повышенном холестерине.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Сейчас читают
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Афера в мессенджере: как более 11 тысяч аккаунтов стали жертвами мошенников
Нефть и импорт: факторы, которые могут повлиять на курс доллара и евро к лету
Забудьте про уксус и соду: вот чем на самом деле чистят сантехнику профи
Новый Jeep Compass с интерьером от Peugeot: чего ждать от неожиданного союза
Садальский раскритиковал Киркорова: самая пустая карта из всей колоды
Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне
Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать
Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку
Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес
Не все смогут продолжить кататься: кто останется без каршеринга и почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.