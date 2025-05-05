Почему шашлыки могут стать вашим врагом: врачи раскрыли шокирующие детали

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Майские праздники продолжаются, и россияне уже в предвкушении очередных выходных дней на природе с шашлыками. Однако врачи предупреждают, что жареное на мангале мясо — довольно вредное блюдо.

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Как отмечает Ольга Титова, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета, при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогены, падающий на угли жир приводит к появлению дыма, который также может содержать вредные вещества.

Негативно влияет на здоровье и повышенное содержание натрия, поскольку часто при мариновании масса используется большое количество соли и других специй.

Чтобы минимизировать вред, для приготовления шашлыка лучше выбирать нежирные сорта мяса, такие как индейка, курица. Также для маринада стоит использовать натуральные специи.

Врач напоминает, что шашлыки, как и любая жареная пища, противопоказаны для употребления при:

заболеваниях ЖКТ;

заболеваниях сердца и сосудов;

аллергии;

лишнем весе;

повышенном холестерине.