Чистка зубов, которая продлевает жизнь печени

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли простая чистка зубов защитить печень от опасных заболеваний? Как оказалось, да — и это не просто догадка, а результат научного исследования.

Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic Ирригатор

Простой способ защитить печень — он у вас в ванной

Специалисты из Первой больницы Цзилиньского университета (Китай) выявили прямую связь между хроническими болезнями десен и проблемами с печенью. Казалось бы, ротовая полость и печень находятся на приличном расстоянии друг от друга, но это не мешает бактериям изо рта проникать в организм и оказывать мощное воздействие на внутренние органы.

Как микробы изо рта добираются до печени

Во время обычных действий — например, чистки зубов или жевания - бактерии могут попадать в кровоток, нарушая микрофлору кишечника. Это делает стенки кишечника более проницаемыми, позволяя токсинам беспрепятственно достигать печени и вызывать воспалительные процессы.

Исследования на животных подтвердили: микробы, связанные с пародонтитом, действительно ухудшают состояние печени. Воспалительные молекулы, поступающие из десен, усугубляют течение хронических заболеваний печени, включая цирроз и метаболически обусловленный стеатоз.

Рот как зеркало болезни

Клинические наблюдения показывают, что пациенты с циррозом часто страдают и от тяжелых заболеваний десен. Более того, наличие пародонтита значительно увеличивает риск развития стеатоза печени, даже если человек не входит в классическую группу риска.

Уход за ртом — инвестиция в здоровье

Врачи подчеркивают: своевременное лечение воспалений десен и элементарная гигиена полости рта способны заметно улучшить состояние печени. Это открывает новые горизонты в профилактике и лечении заболеваний — от зубной щетки до печени.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости под диафрагмой.

