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5 популярных мнимых заболеваний, в которые верят миллионы граждан

2:54
Здоровье

Современные медицинские технологии позволяют диагностировать и лечить болезни, которые еще несколько десятилетий назад считались неизлечимыми или даже смертельными. Однако прогресс имеет и обратную сторону: все больше людей находят у себя несуществующие недуги.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Врач-невролог Екатерина Демьяновская из лаборатории "Гемотест" в беседе с изданием "Доктор Питер" объясняет, почему люди тратят деньги и время на мнимые диагнозы. Мнимые болезни — это состояния, когда человек уверен в своей болезни, несмотря на отсутствие объективных признаков или подтверждений. Такие люди могут трактовать любой, даже незначительный, симптом как доказательство болезни, сомневаться в компетентности врачей и продолжать поиски проблем со здоровьем.

Особенно подвержены мнимым заболеваниям люди с ипохондрическими чертами личности, а также те, кто активно пользуется информацией из интернета.

Вот топ-5 самых популярных мнимых заболеваний:

  1. Непереносимость глютена. Хотя целиакия — это реальное аутоиммунное заболевание, оно встречается всего у 1% населения планеты. Многие ставят себе несуществующий диагноз на основании субъективных симптомов, таких как боль в животе и метеоризм после употребления злаков. Это может привести к дефициту важных веществ, так как безглютеновая диета не всегда сбалансирована.
  2. Синдром дырявого кишечника. Этот "диагноз" предполагает, что нарушение целостности кишечника вызывает множество проблем со здоровьем. Однако научных доказательств его существования нет.
  3. Вегетососудистая дистония. Это устаревший термин, который используется для описания множества симптомов, не связанных с конкретным заболеванием. На самом деле за ними могут стоять серьезные проблемы со здоровьем, такие как депрессия, неврозы или нарушения работы щитовидной железы. Более корректным диагнозом является "соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы".
  4. Авитаминоз. Под этим термином часто подразумевают полное отсутствие витаминов в организме, что в современном мире встречается крайне редко. Недостаток витаминов называется гиповитаминозом, и его можно диагностировать только после лабораторных исследований. Самолечение и бесконтрольный прием БАДов могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
  5. Остеохондроз. Этим термином часто обозначают любые боли в спине и шее, хотя на самом деле такого диагноза не существует. За болями могут стоять проблемы с мышцами, связками или внутренними органами. Точный диагноз может поставить только ортопед или ревматолог.

Уточнения

Целиаки́я (лат. coeliakia; от греч. κοιλιακός — «кишечный, страдающий расстройством кишечника»), глютеновая энтеропатия — форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена.

Вегетососу́дистая дистони́я ве́гето-сосу́дистая дистони́я (ВСД), синдром вегетати́вной дисфу́нкции, нейроциркулято́рная дистони́я, ве́гетоневро́з, соматофо́рмная дисфу́нкция вегетати́вной не́рвной систе́мы (в МКБ-10) — полиэтиологический синдром, характеризуемый дисфункцией вегетативной нервной системы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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