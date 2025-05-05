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Сплетни могут спасти от стресса: откройте тайны эмоциональной разрядки

1:05
Здоровье

Сплетни могут стать хорошей эмоциональной разрядкой и способом снизить общий стрессовый фон, рассказала "Правде.Ру" Елизавета Куликова, методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.

Как отмечает эксперт, в процессе проговаривания сплетен человек испытывает разнообразные эмоции: это и зависть, и страх, и сопереживание. При этом если тема волнует собеседника, то снижается частота сердечных сокращений. Таким образом, сплетни имеют эффект успокоительного.

Сплетни могут как принести быстрое удовольствие и эмоциональное возбуждение от волнующего сообщения, так и нанести вред. Поскольку сплетни предполагают распространение непроверенной и часто недостоверной информации, то последствия могут быть непредсказуемыми. Но сплетники не думают об этом, а идут на поводу у эмоций. При этом, отмечает эксперт, сплетни все же помогают снизить накал эмоционального напряжения.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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