Гладкая кожа, давление в норме и минус 2 кг: напиток, который работает сразу

Каждый, кто хоть раз пробовал кокосовую воду в жаркий день, запоминает этот вкус — лёгкий, освежающий и как будто "живой". Но за этой простотой скрываются удивительные свойства, которые делают кокосовую воду не только приятной, но и полезной для здоровья.
Спрос на этот природный напиток растёт с каждым летом. По словам президента Copra Produtos Alimentícios, Hélcio Оливейры, только с сентября по март продажи вырастают на 30%. "Кокосовая вода — звезда лета. Она вкусная, питательная и действительно помогает организму", — отмечает он.
Диетолог Филипе Оливейра подчёркивает, что кокосовая вода — настоящий коктейль из минералов: в ней есть калий, натрий, магний, кальций и фосфор. Эти вещества важны для здоровья костей, баланса жидкости в организме и нормальной работы мышц.
Кроме того, в ней содержатся витамины группы B, натуральные ферменты для улучшения пищеварения и даже аминокислоты, необходимые для восстановления тканей.
"Кокосовая вода — это не просто альтернатива сладким газировкам. Это способ с удовольствием заботиться о теле и поддерживать его в хорошем состоянии", — говорит Оливейра.
Глубокое увлажнение — восполняет влагу и электролиты в жару и после тренировок.
Баланс минералов — помогает работе мышц и поддерживает прочность костей.
Лучшее пищеварение — ферменты ускоряют усвоение питательных веществ.
Антиоксидантный эффект — борется с окислительным стрессом.
Нормализует давление — за счёт высокого содержания калия.
Укрепляет иммунитет — благодаря витаминам группы B и С.
Придаёт энергию — MCT жиры дают заряд бодрости без скачков сахара.
Улучшает состояние кожи — кожа становится мягче и увлажнённее.
Снижает уровень стресса — магний способствует расслаблению.
Помогает при похудении — низкая калорийность и ощущение сытости.
Защищает от камней в почках — мягкий диуретик и баланс pH мочи.
Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы. По мере созревания плода и попадания в эндосперм капель масла, выделяемых копрой, жидкость густеет и затвердевает.
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