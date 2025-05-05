Гладкая кожа, давление в норме и минус 2 кг: напиток, который работает сразу

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый, кто хоть раз пробовал кокосовую воду в жаркий день, запоминает этот вкус — лёгкий, освежающий и как будто "живой". Но за этой простотой скрываются удивительные свойства, которые делают кокосовую воду не только приятной, но и полезной для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian Кокосовая вода

Спрос на этот природный напиток растёт с каждым летом. По словам президента Copra Produtos Alimentícios, Hélcio Оливейры, только с сентября по март продажи вырастают на 30%. "Кокосовая вода — звезда лета. Она вкусная, питательная и действительно помогает организму", — отмечает он.

Чем полезна кокосовая вода

Диетолог Филипе Оливейра подчёркивает, что кокосовая вода — настоящий коктейль из минералов: в ней есть калий, натрий, магний, кальций и фосфор. Эти вещества важны для здоровья костей, баланса жидкости в организме и нормальной работы мышц.

Кроме того, в ней содержатся витамины группы B, натуральные ферменты для улучшения пищеварения и даже аминокислоты, необходимые для восстановления тканей.

"Кокосовая вода — это не просто альтернатива сладким газировкам. Это способ с удовольствием заботиться о теле и поддерживать его в хорошем состоянии", — говорит Оливейра.

Что даёт регулярное употребление кокосовой воды

Глубокое увлажнение — восполняет влагу и электролиты в жару и после тренировок. Баланс минералов — помогает работе мышц и поддерживает прочность костей. Лучшее пищеварение — ферменты ускоряют усвоение питательных веществ. Антиоксидантный эффект — борется с окислительным стрессом. Нормализует давление — за счёт высокого содержания калия. Укрепляет иммунитет — благодаря витаминам группы B и С. Придаёт энергию — MCT жиры дают заряд бодрости без скачков сахара. Улучшает состояние кожи — кожа становится мягче и увлажнённее. Снижает уровень стресса — магний способствует расслаблению. Помогает при похудении — низкая калорийность и ощущение сытости. Защищает от камней в почках — мягкий диуретик и баланс pH мочи.

Уточнения

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы. По мере созревания плода и попадания в эндосперм капель масла, выделяемых копрой, жидкость густеет и затвердевает.



