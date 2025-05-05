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Гладкая кожа, давление в норме и минус 2 кг: напиток, который работает сразу

2:21
Здоровье

Каждый, кто хоть раз пробовал кокосовую воду в жаркий день, запоминает этот вкус — лёгкий, освежающий и как будто "живой". Но за этой простотой скрываются удивительные свойства, которые делают кокосовую воду не только приятной, но и полезной для здоровья.

Кокосовая вода
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian
Кокосовая вода

Спрос на этот природный напиток растёт с каждым летом. По словам президента Copra Produtos Alimentícios, Hélcio Оливейры, только с сентября по март продажи вырастают на 30%. "Кокосовая вода — звезда лета. Она вкусная, питательная и действительно помогает организму", — отмечает он.

Чем полезна кокосовая вода

Диетолог Филипе Оливейра подчёркивает, что кокосовая вода — настоящий коктейль из минералов: в ней есть калий, натрий, магний, кальций и фосфор. Эти вещества важны для здоровья костей, баланса жидкости в организме и нормальной работы мышц.

Кроме того, в ней содержатся витамины группы B, натуральные ферменты для улучшения пищеварения и даже аминокислоты, необходимые для восстановления тканей.

"Кокосовая вода — это не просто альтернатива сладким газировкам. Это способ с удовольствием заботиться о теле и поддерживать его в хорошем состоянии", — говорит Оливейра.

Что даёт регулярное употребление кокосовой воды

  1. Глубокое увлажнение — восполняет влагу и электролиты в жару и после тренировок.

  2. Баланс минералов — помогает работе мышц и поддерживает прочность костей.

  3. Лучшее пищеварение — ферменты ускоряют усвоение питательных веществ.

  4. Антиоксидантный эффект — борется с окислительным стрессом.

  5. Нормализует давление — за счёт высокого содержания калия.

  6. Укрепляет иммунитет — благодаря витаминам группы B и С.

  7. Придаёт энергию — MCT жиры дают заряд бодрости без скачков сахара.

  8. Улучшает состояние кожи — кожа становится мягче и увлажнённее.

  9. Снижает уровень стресса — магний способствует расслаблению.

  10. Помогает при похудении — низкая калорийность и ощущение сытости.

  11. Защищает от камней в почках — мягкий диуретик и баланс pH мочи.

Уточнения

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы. По мере созревания плода и попадания в эндосперм капель масла, выделяемых копрой, жидкость густеет и затвердевает.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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