С виду аппетитные, на деле — угроза: консервы, которые лучше обойти стороной

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли, что консервы — это быстро, удобно и "всегда под рукой". Но за привычной жестяной банкой может скрываться неприятный (а порой — и опасный) сюрприз. В некоторых случаях вред от таких продуктов превышает их удобство в разы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Какие консервы опаснее всего

1. Просрочка, нарушение хранения и брак — критично

Иногда покупатели, не глядя, хватают с полки просроченные или испорченные банки. Если продукт хранился неправильно, а герметичность нарушена — внутри может начаться настоящий консервный апокалипсис с плесенью, токсинами и отравлением.

Мясные: жир, химия и "сюрпризы"

Мясные консервы нередко производят из низкосортного сырья, обильно сдабривая их:

консервантами,

усилителями вкуса,

избыточным жиром.

Результат: сомнительное качество, повышение холестерина и — в худшем случае — серьёзные расстройства ЖКТ.

Рыбные: с душком и токсинами

Ситуация с рыбными консервами не лучше. Часто встречаются:

испорченные рыба и масло,

токсины, образующиеся при долгом хранении,

нарушения термической обработки, из-за чего в банке остаются опасные микроорганизмы.

Овощные: сахар, уксус и добавки

Вроде бы безобидные огурчики и помидоры — но и тут есть нюансы. Проблемные банки могут содержать:

избыток сахара,

уксус и соль в запредельных дозах,

красители и ароматизаторы.

Такой "салатик" способен не только нарушить пищеварение, но и ударить по поджелудочной.

На что обратить внимание при покупке

Проверяйте срок годности и целостность банки.

Избегайте вздувшихся и мятных упаковок.

Не покупайте продукцию без маркировки или с мутной заливкой.

Предпочитайте консервы от известных производителей.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo - сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



