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С виду аппетитные, на деле — угроза: консервы, которые лучше обойти стороной

1:55
Здоровье

Мы привыкли, что консервы — это быстро, удобно и "всегда под рукой". Но за привычной жестяной банкой может скрываться неприятный (а порой — и опасный) сюрприз. В некоторых случаях вред от таких продуктов превышает их удобство в разы.

Овощные консервы
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Овощные консервы

Какие консервы опаснее всего

1. Просрочка, нарушение хранения и брак — критично

Иногда покупатели, не глядя, хватают с полки просроченные или испорченные банки. Если продукт хранился неправильно, а герметичность нарушена — внутри может начаться настоящий консервный апокалипсис с плесенью, токсинами и отравлением.

Мясные: жир, химия и "сюрпризы"

Мясные консервы нередко производят из низкосортного сырья, обильно сдабривая их:

  • консервантами,

  • усилителями вкуса,

  • избыточным жиром.

Результат: сомнительное качество, повышение холестерина и — в худшем случае — серьёзные расстройства ЖКТ.

Рыбные: с душком и токсинами

Ситуация с рыбными консервами не лучше. Часто встречаются:

  • испорченные рыба и масло,

  • токсины, образующиеся при долгом хранении,

  • нарушения термической обработки, из-за чего в банке остаются опасные микроорганизмы.

Овощные: сахар, уксус и добавки

Вроде бы безобидные огурчики и помидоры — но и тут есть нюансы. Проблемные банки могут содержать:

  • избыток сахара,

  • уксус и соль в запредельных дозах,

  • красители и ароматизаторы.

Такой "салатик" способен не только нарушить пищеварение, но и ударить по поджелудочной.

На что обратить внимание при покупке

  • Проверяйте срок годности и целостность банки.

  • Избегайте вздувшихся и мятных упаковок.

  • Не покупайте продукцию без маркировки или с мутной заливкой.

  • Предпочитайте консервы от известных производителей.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo - сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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