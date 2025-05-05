Забудьте о стереотипах: синдром дефицита внимания может преследовать до старости

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — неврологическое расстройство, которое чаще проявляется у детей и сопровождается чрезмерной импульсивностью, проблемами с концентрацией внимания. Симптомы СДВГ наиболее заметны в школе, например, ребенку тяжело долго сидеть за партой на уроке, справляться с заданиями, также может наблюдаться асоциальное поведение. Однако считать, что СДВГ — детский недуг, было бы ошибкой.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка закрывает лицо руками

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что "симптоматика нередко сохраняется в течение всей жизни, по некоторым данным так происходит в 70% случаев".

Врач напоминает, что этот синдром довольно тяжело диагностировать, также его сложно контролировать. Зачастую приходится прибегать к медикаментозной поддержке.

Также неотъемлемая часть терапии — работа со специалистом, который научит справляться с эмоциями.

С целью выявления причины развития СДВГ также стоит не пренебрегать лабораторными методами обследования, в списке:

клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;

биохимия;

анализ крови на витамины, наличие тяжёлых металлов;

анализ на выявление дефицита магния.

При существенном отклонении результатов от нормы врач назначит препараты для корректировки показателей, чтобы ребенок мог меньше уставать.