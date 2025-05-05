Забудьте о стереотипах: синдром дефицита внимания может преследовать до старости

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — неврологическое расстройство, которое чаще проявляется у детей и сопровождается чрезмерной импульсивностью, проблемами с концентрацией внимания. Симптомы СДВГ наиболее заметны в школе, например, ребенку тяжело долго сидеть за партой на уроке, справляться с заданиями, также может наблюдаться асоциальное поведение. Однако считать, что СДВГ — детский недуг, было бы ошибкой.
Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что "симптоматика нередко сохраняется в течение всей жизни, по некоторым данным так происходит в 70% случаев".
Врач напоминает, что этот синдром довольно тяжело диагностировать, также его сложно контролировать. Зачастую приходится прибегать к медикаментозной поддержке.
Также неотъемлемая часть терапии — работа со специалистом, который научит справляться с эмоциями.
С целью выявления причины развития СДВГ также стоит не пренебрегать лабораторными методами обследования, в списке:
При существенном отклонении результатов от нормы врач назначит препараты для корректировки показателей, чтобы ребенок мог меньше уставать.
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