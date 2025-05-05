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Забудьте о стереотипах: синдром дефицита внимания может преследовать до старости

Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — неврологическое расстройство, которое чаще проявляется у детей и сопровождается чрезмерной импульсивностью, проблемами с концентрацией внимания. Симптомы СДВГ наиболее заметны в школе, например, ребенку тяжело долго сидеть за партой на уроке, справляться с заданиями, также может наблюдаться асоциальное поведение. Однако считать, что СДВГ — детский недуг, было бы ошибкой.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что "симптоматика нередко сохраняется в течение всей жизни, по некоторым данным так происходит в 70% случаев".

Врач напоминает, что этот синдром довольно тяжело диагностировать, также его сложно контролировать. Зачастую приходится прибегать к медикаментозной поддержке.

Также неотъемлемая часть терапии — работа со специалистом, который научит справляться с эмоциями.

С целью выявления причины развития СДВГ также стоит не пренебрегать лабораторными методами обследования, в списке:

  • клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • биохимия;
  • анализ крови на витамины, наличие тяжёлых металлов;
  • анализ на выявление дефицита магния.

При существенном отклонении результатов от нормы врач назначит препараты для корректировки показателей, чтобы ребенок мог меньше уставать.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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